У Києві збільшилася кількість смертельних ДТП: як відреагувала міська влада

У Києві вирішили з 1 квітня обмежити кількість ділянок для підвищення швидкісного режиму. — через збільшення випадків смертельних ДТП.

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Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Так, за результатами першого комісійного обстеження столичних вулиць потенційну кількість ділянок, де швидкісний режим міг бути підвищений до 80 км/год, скоротили із 17 до 7.

Але потім було проведено додатковий аналіз аварійності ділянок, який показав випадки ДТП із летальними випадками у 2024 році на трьох відрізках — Наддніпрянському шосе, Столичному шосе та просп. Миколи Бажана.

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Тож їх викреслять з переліку швидкісних.

Відповідно, збільшення швидкісного режиму до 80 км/год у столиці з 1 квітня буде можливе лише на чотирьох ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку — від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Як відомо водіям, швидкісний режим у Києві діє сезонно. З 1 листопада до 1 квітня обмеження лишається на рівні 50 км/год, тоді як в теплий період водіям можна було підвищувати швидкість до 80 кілометрів на годину на певних ділянках автодоріг у столиці.

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Також відзначимо, що наразі МВС спільно з депутатами готують законодавчі пропозиції, аби внести зміни до процедур контроль швидкісного режиму на дорогах всієї країни. Запропонована система передбачає вимірювання середньої швидкості транспортного засобу між двома пунктами спостереження. Якщо середня швидкість перевищує норму, автоматична система рахуватиме це як порушення, що унеможливить маніпуляції з гальмуванням перед камерами.



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