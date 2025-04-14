Трамп, схоже, більше стурбований укладанням будь-якої угоди з путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди, — ЗМІ

Американський президент Дональд Трамп, який напередодні заявив, що вважає російський удар баллістикою по Сумах «помилковим», продовжує війну в Україні, йдучи багато в чому назустріч російському диктатору володимиру путіну, а не сприяє її завершенню.

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Як повідомляє «УНІАН», про це, зокрема, йдеться у матеріалі The Telegraph. Видання нагадує, що американська адміністрція хотіла підписати угоду про припинення вогню в Україні до Великодня, що було б дуже важливим для президента США, якого журналісти називають «пихатою людиною, яка має слабкість до помпезності та церемоній», згадуючи про його мрію — Нобелівську премію миру.

Однак, як стверджує видання, на сьогоднішній день Трамп не наблизився до того, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів. Схоже, безрезультатними були поїздки й спецпредставників президента США.

«Очевидно, що Трамп починає дратуватися через те, що росія гальмує переговори. Також стає все більш очевидним, що Трамп, схоже, більше стурбований укладенням будь-якої угоди з путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди або які наслідки вона несе для України», — зазначає видання і нагадує про недавні слова спецпредставника президента США Кіта Келлога, який розповідав, в яких регіонах України можуть розміщуватись іноземні війська «майже як Берлін після Другої світової війни». Так, за російськими військами залишався контроль над Луганщиною, Донеччиною, частинами Запорізької та Херсонської областей, а також Кримом. Пізніше Кіту Келлогу довелося виправдовуватись і казати, що журналісти спотворили його слова.

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«Замість того, щоб схилити путіна до підписання пунктирної лінії угоди про припинення вогню, топкоманда Трампа, швидше за все, підштовхне російського президента подивитися, що ще він може з них вичавити. Конфлікт в Україні в даний час все ще йде на користь путіна; він — а не Україна і вже точно не Америка — перебуває в позиці сили», — додає видання та нагадали про те, що у президента США є ще один «козир» — санкції проти «тіньового російського флоту». Таким чином, можна було б тиснути на господаря кремля в тому випадку, якщо угода про перемир'я не буде досягнута до кінця квітня.

Тим часом Дональд Трамп обрушився з критикою на телеканал CBS News — йому не сподобалися передачі, в яких без особливого благочестя згадувалося його ім'я. Це сталося невдовзі після того, як інтерв'ю телеканалу дав президент України Володимир Зеленський, який зокрема висловив жаль з приводу того, що в Америці «перемагають російські наративи».

Зеленський також сказав, що хотів би, аби Дональд Трамп, перш ніж втілювати у життя свій «мирний план», приїхав би в Україну та подивився, що принесла нашій країні росія та її диктатор. Можливо, після такої поїздки американський лідер краще зрозумів би, що собою являє господар кремля.

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«Приїжджайте, подивіться, а потім давайте рухатися з планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив путін», — зазначив Зеленський в інтерв'ю Скотту Пеллі і додав, що Україна та українці не можуть довіряти російському диктатору та переговорам з рф.

«Наш народ платить найвищу ціну з усіх можливих. Немає вищої ціни. Ми віддали всі наші гроші — все, що у нас є у фінансовому плані. Але найголовніше — ми віддали життя наших людей», — наголосив президент України.

Раніше агентство Reuters, посилаючись на джерела, повідомляло, що спеціальний посланник США Стів Віткофф після візиту до москви передав Трампу слова путіна, який назвав умовою для припинення вогню в Україні визнання за росією чотирьох областей України.

Архівне фото з сайту адміністрації президента росії

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