«Мені сказали, що вони припустилися помилки»: Трамп відреагував на ракетний удар по Сумах

Російський удар балістикою по центру Сум у Вербну неділю, внаслідок якого загинули 34 людини, а більше сотні постраждали, на думку президента США Дональда Трампа, мог бути завданий… «помилково». Принаймні, так йому сказали…

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Як повідомляє «Суспільне», так Трамп, повертаючись із Мар-а-Лаго до Вашингтону літаком, відповів на запитання репортера щодо балістичної атаки на український обласний центр.

«Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся війна — це жахливо», — заявив американський президент. Журналіст уточнив, чи вірить Дональд Трамп у те, що це було ненавмисно, на що той відповів: «Вони припустились помилки, я вірю, що це була помилка… Ви можете запитати у них».

Трамп в черговий раз повторив, що це «не його війна» і вже звично переклав відповідальність на «попередників» — адміністрацію Джозефа Байдена.

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Тим часом журналіст Остап Яриш, який раніше працював в «Голосі Америки», доки «врегулюванням» діяльності американських медіа не зайнялася нова президентська адміністрація, наголосив саме на тому, що хтось із близького оточення Трампа переконує президента США у тому, що росія здійснила два балістичні удари по Сумах помилково.

«Я маю припущення, хто може озвучувати такі думки, але не спекулюватиму про те, чого не знаю напевне.

Раніше в медіа були повідомлення про те, що Дональд Трамп був розлючений постійними обстрілами з боку росії. Сподіваюсь, в понеділок Білий дім зможе прояснити офіційну позицію США», — додав він.

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Раніше військовий екперт Костянтин Машовець, коментуючи варварський обстріл росіянами українських міст, назвав це спробою Кремля викликати у свідомості українців відчуття безпорадності та фатальності. Й таким чином примусити офіційний Київ піти на завершення війни на умовах путіна.

Фото зі сторінки Остапа Яриша

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