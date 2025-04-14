Щодня тану: популярна акторка вразила світлинами з новонародженою донькою
Популярна акторка, зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал, яка здивувала стійкою на голові, замилувала світлинами з донькою. Нагадаємо, у березні цього року Анна вдруге стала мамою. У неї народилася донька, яку назвали Софією. У акторки та її чоловіка Івана вже є семирічний син Михайло. На своїй сторінці у соціальній мережі Кошмал вперше показала дівчинку, яка відсвяткувала місяць від дня народження. На відміну від багатьох зіркових мам вона поки не приховує личико своєї доньки.
«Донечці вже місяць, — підписала фото з Софією Анна. — Щодня тану в цих солодких обіймах. Нема слів, лише тонна любові».
Підписники привітали акторку та зауважили, що народження другої дитини викликає дещо інші почуття.
«Друга дитина — це інші емоції! — написали у коментарях. — Це такий кайф! Я зараз говорю не про любов до дітей! Любимо однаково! Говорю про відношення до щоденної рутини по догляду за дитиною! Все в задоволення!»
«Як швидко летить час, — зауважили шанувальники. — Вітаємо».
«Вітаю маленьку принцеску з першим місяцем життя! — відреагували на світлини. — 1 місяць — це вже маленький, але дуже важливий ювілей! Нехай вона росте здоровою, щасливою, усміхненою та радує батьків своїм милим личком та солодким агуканням!»
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