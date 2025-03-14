Щастя вагою в чотири кілограмчики: популярна акторка вдруге стала мамою
Популярна акторка, зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал, яка під час вагітності вразила стійкою на голові, вдруге стала мамою. Про щасливу новину Анна написала на своїй сторінці у соціальній мережі через кілька днів після появи крихітки на світ. Також акторка розмістила світлини та відео з моменту виписки з пологового.
«Софійка увійшла в чат 11.03.2025, — повідомила Анна. — Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!
Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов. Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу — батьки двох".
Нагадаємо, Анна та її чоловік Іван вже мають семирічного сина Михайла. З народженням другої дитини акторку привітали шанувальники та її зіркові колеги.
«Анічка, вітаю!!! — написала Наталка Денисенко. — Будьте здорові і щасливі!!!»
«Вітаюююю, Анютка! — раділи за акторку. - Неймовірне щастя!!! Хай Софійка буде здоровенькою та коханою!!! Щасливої та світлої долі крихітці!«
«Вітання, дівчаточка! — приєдналася Лілія Ребрик. — Ростіть щасливими».
«Сердечні вітання з народженням маленької красуні! — побажала Ольга Сумська. — Це щастя!«
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