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Щастя вагою в чотири кілограмчики: популярна акторка вдруге стала мамою

13:51 14 березня 2025
Анна Кошмал

Популярна акторка, зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал, яка під час вагітності вразила стійкою на голові, вдруге стала мамою. Про щасливу новину Анна написала на своїй сторінці у соціальній мережі через кілька днів після появи крихітки на світ. Також акторка розмістила світлини та відео з моменту виписки з пологового.

«Софійка увійшла в чат 11.03.2025, — повідомила Анна. — Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!

Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов. Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу — батьки двох".

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Нагадаємо, Анна та її чоловік Іван вже мають семирічного сина Михайла. З народженням другої дитини акторку привітали шанувальники та її зіркові колеги.

«Анічка, вітаю!!! — написала Наталка Денисенко. — Будьте здорові і щасливі!!!»

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«Вітаюююю, Анютка! — раділи за акторку. - Неймовірне щастя!!! Хай Софійка буде здоровенькою та коханою!!! Щасливої та світлої долі крихітці!«

«Вітання, дівчаточка! — приєдналася Лілія Ребрик. — Ростіть щасливими».

«Сердечні вітання з народженням маленької красуні! — побажала Ольга Сумська. — Це щастя!«

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В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка поділилася переживаннями за стан дитини під час великої війни.

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