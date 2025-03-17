«Як швидко!»: Лілія Ребрик вразила сімейним відео

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка несподівано звернулася до шанувальників, яскраво відсвяткувала перший день народження своєї третьої доньки. Нагадаємо, Аделіна народилася в родині Лілії та хореографа Андрія Дикого у березні 2024 року. Ребрик деякий час провела вдома з дитиною, а вже через місяць повернулася до роботи на телебаченні.

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Подробицями святкування дня народження Адель Лілія поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі. На заході з подарунками, іменинним тортом і купою повітряних кульок були й хрещені дівчинки — телеведуча Ірина Хоменко та блогер Анатолій Анатоліч.

Хрещені дівчинки - телеведуча Ірина Хоменко та блогер Анатолій Анатоліч

«Твій перший день народження», — коротко підписала Лілія святкове відео.

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Підписники акторки приєдналися до поздоровлень та зауважили, що Адель дуже схожа на татка.

Аделіна народилася в родині Лілії та хореографа Андрія Дикого у березні 2024 року

«О Боже, як це все красиво», — не стрималася акторка Олеся Власова.

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«Як швидко!!!» — була вражена Джамала, яка також рік тому втретє стала мамою.

«Гарна родина! - написали у коментарях. — Зі святом вас! Так приємно на вас дивитись! Скільки у вас енергії та позитиву!»

«Мирного щасливого дитинства донечці!» — побажали підписники.

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«Я Вас вітаю! — написали шанувальники. — Дівчинка повністю на тата схожа!»

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що популярна акторка, зірка «Сватів» вдруге стала мамою.

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