«Як швидко!»: Лілія Ребрик вразила сімейним відео
Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка несподівано звернулася до шанувальників, яскраво відсвяткувала перший день народження своєї третьої доньки. Нагадаємо, Аделіна народилася в родині Лілії та хореографа Андрія Дикого у березні 2024 року. Ребрик деякий час провела вдома з дитиною, а вже через місяць повернулася до роботи на телебаченні.
Подробицями святкування дня народження Адель Лілія поділилася на своїй сторінці у соціальній мережі. На заході з подарунками, іменинним тортом і купою повітряних кульок були й хрещені дівчинки — телеведуча Ірина Хоменко та блогер Анатолій Анатоліч.
«Твій перший день народження», — коротко підписала Лілія святкове відео.
Підписники акторки приєдналися до поздоровлень та зауважили, що Адель дуже схожа на татка.
«О Боже, як це все красиво», — не стрималася акторка Олеся Власова.
«Як швидко!!!» — була вражена Джамала, яка також рік тому втретє стала мамою.
«Гарна родина! - написали у коментарях. — Зі святом вас! Так приємно на вас дивитись! Скільки у вас енергії та позитиву!»
«Мирного щасливого дитинства донечці!» — побажали підписники.
«Я Вас вітаю! — написали шанувальники. — Дівчинка повністю на тата схожа!»
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