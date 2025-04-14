Йому пощастило в житті відчути дві незабутні емоції: на Запоріжжі загинув воїн з Хмельниччини

Кожного дня на війні гинуть сини та доньки України. Шепетівська громада у гіркій скорботі зустріла сержанта В’ячеслава Кучерука, бійця Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє міська рада. Він був прикладом сили, мужності, патріотизму, відданості та героїзму. В’ячеслав був з тих, хто знав, що таке справжнє бойове братерство, як жартують, втрачають та живуть на передовій. Він знав, що таке кохання, самотність та небезпека. На свої очі бачив передову без пафосу та романтики. У травні йому мало виповнитись 45 років.

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«Після Козятинського СПТУ-17 далі у Славка була строкова служба в Національній гвардії. І хоча юність — пора кохання, музики і розваг, але вже тоді він відкрив для себе свою Батьківщину — Україну.

Потім за покликом душі і серця вступив до лав Шепетівського козацького товариства ім. Семена Палія".

За життя воїн наголошував, що йому пощастило в житті відчути дві незабутні емоції: коли пригорнувся до своєї новонародженої донечки, і коли став єдиним цілим з багатотисячним Майданом 2014 року.

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«Тоді, на превеликий жаль, снайперська куля забрала життя побратима — Дзявульського Миколи Степановича. Супроводжуючи його до Жовтневого, я не розумів як далі діяти, що робити… Але голос наших предків у подобі Героїв Небесної Сотні вказав мені подальший мій шлях. Спочатку була громадська організація «Шепетівська Самооборона і контроль», волонтерська діяльність, у 2015−2016 роках — служба в Хмельницькому окремому 8-му полку спеціального призначення… Луганщина і Донеччина.

Завдання були найрізноманітніші: від спостереження та диверсій у тилу противника до безпосереднього його знищення… Та операція була складною", — розповідав про себе В’ячеслав Кучерук.

У 2017-му — демобілізація. Але, на жаль, ворог знову вломився у наш спільний дім. З березня по червень 2022 року захисник пройшов бої на Київщині та Харківщині у складі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. У червні 2022 — березні 2024 відстоювали з побратимами Херсонщину в складі окремих загонів Сил Спеціальних операцій. З березня 2024 року — служба у першому ескадроні Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міністеерства оборони України.

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4 квітня 2025 року в бою на Запорізькому напрямку В’ячеслав Кучерук завершив свій шлях захисника України. Під час останнього бою завдяки діям його групи було знищено близько десяти окупантів на ворожому опорному пункті. На жаль, ціною життя воїна.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Донеччині поліг шахтар з Кіровоградщини.

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