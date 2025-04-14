В Україні можуть скасувати оплату комуналки для власників зруйнованого житла

В Україні, яка бореться з російською агресією, розглянуть законопроєкт про скасування оплати житлово-комунальних послуг за зруйноване житло. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк, передає «Укрінформ».

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«Політична підтримка щодо законопроєкту є у різних фракцій. Я думаю, що найближчими тижнями цей законопроєкт потрапить до сесійної зали на перше читання. … Важливо провести дискусію з асоціаціями органів місцевого самоврядування. Певна частина органів місцевої влади вже ухвалили таке рішення на місцевому рівні. Але в більшості випадків посилаються на відсутність змін до діючого законодавства», — розповів він.

Цимбалюк наголосив, що від російських атак постраждали не лише житлові будинки, але й торговельні центри.

«Вони також сплачують податок на нерухомість. І, насправді, дуже важливо чітко розібратись: якщо у людини постраждало житло або приміщення, яке вже непридатне до використання, то на період дії воєнного стану та на рік після завершення воєнного стану — жодні комунальні платежі та податок на нерухомість не нараховуватимуться. Це правильне рішення», — додав нардеп.

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За його словами, якщо законопроєкт стане законом, то уряд розробить порядок звільнення від податку та сплати ЖКП.

«Тобто мають скласти акт. Якщо житло не придатне до використання, то припиняється нарахування будь-яких комунальних послуг. Рішення є запізнілим, але справедливим», — додав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці розповіли, в яких випадках компенсацію за зруйноване житло не дадуть.

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