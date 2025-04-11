Били по складах та багатоповерхівках: окупанти знов атакували мирні міста України

Ввечері 10 квітня та вночі на 11 квітня російська армія знов атакувала Україну. Зокрема, ППО працювала на Дніпропетровщині. Захисники неба знищили 6 ворожих безпілотників, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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За його інформацією, у Грушівській громаді пошкоджена лінія електропередач. Російська армія також вдарила і по Нікопольщині — райцентру та Марганецькій громаді.

«У Дніпрі, за уточненою інформацією, через ракетний удар напередодні постраждали 9 людей. Тільки вранці рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання», — додав Лисак.

На Запоріжжі окупанти завдали 531 удар по 13 населених пунктах. За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, надійшло 6 повідомлень про пошкодження приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів.

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Протягом минулого дня росіяни здійснили 113 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 254 вибухи.

На Житомирщині «шахед» влучив у чотириповерхівку в Озерному, одна людина загинула, 5 постраждали.

«Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків. На жаль, одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них дитина 2011 року народження. Постраждалі знаходяться в лікарнях області», — повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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За минулу добу на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. За інформацією Генштабу, противник завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 114 КАБ, здійснив 931 удар дронами-камікадзе та 4218 обстрілів позицій наших військ.

Найбільша активність ворога була на Покровському напрямку — 42 штурми. Разом з тим, Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 210 російських солдатів та понад 360 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.04.25 орієнтовно склали:



- особового складу — близько 930 210 (+1 210) осіб,

- танків — 10 580 (+1) од,

- бойових броньованих машин — 22 048 (+15) од,

- артилерійських систем — 25 043 (+61) од,

- РСЗВ — 1 360 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 32 200 (+122) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн — 43 679 (+165) од,

- спеціальної техніки — 3 798 (+2) од.

Військові аналітики, які ретельно вивчають та аналізують ситуацію на російсько-українському фронті, побачили докази того, що в період з листопада 2024 року до минулого місяця прогрес росії на фронті зменшувався щомісяця.

За останні тижні українські війська здійснили локалізовані контратаки на Покровському та Торецькому напрямках, відновлюючи втрачені там позиції.

Але попри уповільнення прогресу, росіяни продовжують рватися вперед, намагаючись захопити якомога більше території України перед будь-якими мирними переговорами. Російське керівництво продовжує вливати ресурси у свою армію. Диктатор путін не відмовився від своєї кінцевої мети — захоплення всієї країни. Нещодавно він підписав указ про мобілізацію ще 160 000 військових, що є найбільшою кількістю призовників у росії за останні 14 років. Але експерти не очікують, що він зможе прорвати оборону України — через значні втрати, яких зазнали його війська.

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