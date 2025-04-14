Ганьба: мережа обурена російським дубляжем фільму на українській студії

Творча спілка акторів-дикторів Києва (КТСАД) жорстко відреагувала на російський дубляж голлівудської кінострічки «Майнкрафт» з Джейсоном Момоа, зроблений українською студією. Про цей випадок спілка повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі, наголосивши на тому, що з 2016 року намагається розвивати виключно україномовний контент. У дописі також були наведені прізвища акторів, які зголосилися взяти участь у записі мовою ворога на студії звукозапису Tretyakoff production.

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«Ми формуємо повагу до праці дикторів, належне ціноутворення, формування високопрофесійних навичок, вмінь, комфортної комунікації з режисерами та замовниками, — звернулася спілка до мережі. — Це часом непросто, зважаючи на незрозумілі мотиви окремих колег порушувати принципи нашої діяльності, особливо у важкі для країни часи, коли йде боротьба за ідентичність, українську культуру та мову.

Ми хочемо оприлюднити даний ганебний прецедент, бо в чатах наших колег ця подія стала шокуючою!!! Не втрачайте людяність та принципи. Ми боремось за нашу країну, народ, культуру.

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Роками ми робимо все, аби зробити україномовний контент найякіснішим і найбажанішим на території нашої держави. Кожен з нас відповідальний за майбутнє України своїми діями сьогодні! Ми разом, якщо у нас спільні цінності!"

У списку українських акторів, які взяли участь у дубляжі російською: Євген Синчуков, Борис Георгієвський, Ігор Аскевич, Юлія Малахова, Людмила Суслова, Наталія Калюжна, Анастасія Гиренкова, Олексій Семенов, Сергій Гутько, Олександр Шевчук, Ростислав Голуб та Олександр Мельник.

Відома акторка дубляжу Катерина Сергеєва відреагувала на вчинок колег, назвавши це шоком.

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«В Україні не можуть відбуватись дубляжі та озвучування мовою ката та нападника!» — написала вона на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Це як треба хотіти тих грошей, які виправдання придумати собі у голові? - відреагували на допис спілки у мережі. — В жодного із цих „акторів“ в процесі цього дубляжу не виникло логічного запитання: нащо я це роблю? Невже 30 срібняків того варті?»

«Це капець, голос Оптимуса Прайма, Він Дизеля, — шоковані підписники. — Ще декілька акторів, які запам'ятались своїми українськими голосами, жесть»

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«Боже, — не стримували почуттів. - Яка ганьба. А як надалі буде? Цих „патріотів“ будуть запрошувати працювати чи якось цей вчинок матиме наслідки для їхньої репутації?»

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Катерина Сергеєва розповіла про життя під час великої війни.

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