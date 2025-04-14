«Довірена особа депутата» виманила у киянки майже півмільйона гривень, обмінявши купюри на сувенірні (фото)

В Україні останнім часом активізувались шахраї. У Києві судитимуть за шахрайство «довірену особу депутата», яка обміняла 450 тисяч гривень пенсіонерки на сувенірні купюри. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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«Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо жінки, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами пенсіонерки (ч. 4 ст. 190 КК України). Встановлено, що обвинувачена підійшла до 88-річної жінки біля її будинку та повідомила про нібито заплановану в Україні грошову реформу. Вона запевняла, що усі гроші старого зразка невдовзі втратять чинність, тому їх необхідно терміново обміняти на нові. Для того, щоб виглядати переконливішою, жінка представилася довіреною особою народного депутата та запевнила, що збирає гроші на обмін особисто за його дорученням. Пенсіонерка запросила незнайомку до своєї квартири та передала їй усі свої заощадження — 450 тисяч гривень. Отримавши гроші „довірена особа депутата“ поміняла справжні купюри на сувенірні, після чого зникла. Зазначимо, що під час досудового розслідування правоохоронці повернули гроші пенсіонерці», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно слідчі Головного слідчого управління поліції спільно з кіберполіцейськими Києва ідентифікували всіх трьох учасників організованої злочинної групи — мешканців Києва та Тернополя. Під керівництвом 31-річного організатора вони підшукували жертв, створювали криптогаманці та фіктивні рахунки, з яких обготівковували гроші чи переводили їх на власні картки.

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