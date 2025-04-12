Шахраї масово розсилають українцям повідомлення від імені «Укрпошти»: що просять

Шахраї поширують свою діяльність на різні сфери, намагаючись заволодіти грошима або особистими даними громадян. Так, нещодавно українців попереджали, що аферисти вдають з себе медпрацівників, телефонуть жертвам та пропонують їм «тимчасово перереєструватися в системі eHealth», намагаючись взяти акаунти громадян під свій конотроль.

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А наразі про шахрайські дії попереджає «Укрпошта», від імені якої аферисти відправляють людям з незрозумілих телефонів повідомлення про надходження посилки с проханням «перейти за посиланням» та «оновити адресу».

Фото "Укрпошти"

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«Якщо раптом ви отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо й вас піклуватися про інформаційну безпеку. Єдиний офіційний сайт Укрпошти — ukrposhta.ua. Будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство. Крім цього, ми нікому не пишемо з „незнайомих“ номерів. Не вводьте банківські дані, не передавайте нічого стороннім особам», — попереджає компанія.

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Раніше в Головному управлінні Державної податкової служби в місті Києві попереджали про аферистів, які від їхнього імені зверталися до підприємців з листами щодо «допомоги на ЗСУ», вдаючи з себе посадових осіб ДПСУ.

Фото Pixabay

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