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Шахраї масово розсилають українцям повідомлення від імені «Укрпошти»: що просять

13:09 12 квітня 2025
В «Укрпошті» попередили українців про фішингові листи від їхнього імені. Фото Pixabay

Шахраї поширують свою діяльність на різні сфери, намагаючись заволодіти грошима або особистими даними громадян. Так, нещодавно українців попереджали, що аферисти вдають з себе медпрацівників, телефонуть жертвам та пропонують їм «тимчасово перереєструватися в системі eHealth», намагаючись взяти акаунти громадян під свій конотроль.

А наразі про шахрайські дії попереджає «Укрпошта», від імені якої аферисти відправляють людям з незрозумілих телефонів повідомлення про надходження посилки с проханням «перейти за посиланням» та «оновити адресу».

Фото "Укрпошти"


«Якщо раптом ви отримаєте подібне — не натискайте й не переходьте. Ми вже розбираємося, шукаємо злочинців, але просимо й вас піклуватися про інформаційну безпеку. Єдиний офіційний сайт Укрпошти — ukrposhta.ua. Будь-які додаткові тире, коми, крапки, зайві літери говорять про шахрайство. Крім цього, ми нікому не пишемо з „незнайомих“ номерів. Не вводьте банківські дані, не передавайте нічого стороннім особам», — попереджає компанія.

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Раніше в Головному управлінні Державної податкової служби в місті Києві попереджали про аферистів, які від їхнього імені зверталися до підприємців з листами щодо «допомоги на ЗСУ», вдаючи з себе посадових осіб ДПСУ.

Фото Pixabay

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