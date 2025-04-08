Ошукали не тільки потенційних покупців, але й продавців дронів на майже 11 млн грн: Нацполіція викрила злочинну групу

Слідчі Головного слідчого управління поліції спільно з кіберполіцейськими Києва ідентифікували всіх трьох учасників організованої злочинної групи — мешканців Києва та Тернополя. Під керівництвом 31-річного організатора вони підшукували жертв, створювали криптогаманці та фіктивні рахунки, з яких обготівковували гроші чи переводили їх на власні картки. Всі ці транзакції правоохоронці відстежили та задокументували.

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Як зазначили у Нацполіції, шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та швидко й дешево поставляли потерпілим пробні партії дронів по 3−5 одиниць з частковою передоплатою, а після пропонували замовити великі партії товару по ще нижчій ціні, але вже з повною передоплатою. Коли ті замовляли більше, переставали виходити на зв'язок і блокували контакти замовників.

«Отримані гроші одразу перераховувались на „холодні“ криптогаманці чи банківські рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки фігуранти обготівковували їх та ділили між собою. Таким чином за 9 місяців встигли ошукати щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 мільйона гривень», — повідомили у Нацполіції.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків за місцями проживання й роботи учасників організованої злочинної групи в Києві, Тернополі та Львові, у ході яких вилучили 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже 740 тисяч доларів у різній валюті, два автомобілі, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, фінансові звітності та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом фігурантам разом з організатором оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Київщині діяло підпільне PR-агентство, яке вчиняло інформаційні диверсії.

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