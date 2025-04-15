Частині українців підвищили пенсію на майже 1300 гривень: кому пощастило

Середня пенсія українців, за підрахунками ЗМІ, зросла з початку року на 552 гривень і становить 6341,11 гривні.

В той же час в Україні є група людей, чия пенсія (чи довічне грошове утримання) зросло набагато більше. Йдеться про суддів, пише видання «На пенсії».

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Тепер судді (в середньому) отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні (тобто на 1281 гривень більше).

Також видання повідомляє, що наразі пенсії отримують 10,3 мільйона українців. Найбільша частка пенсіонерів отримують пенсію за віком, а саме — 7,5 мільйона осіб.

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Решта українців отримують пенсію за вислугу років (середній розмір таких виплат наразі становить 12,3 тисячі гривень), соціальні пенсії, пенсії по інвалідності.

Водночас найбільший відсоток українців, а саме 32,3% (3 340 489 осіб) отримують середню пенсію в розмірі 3 341,83 гривні (від 3001 до 4000 гривень).

Ще 28,9% (2 987 845 осіб) пенсіонерів отримують в середньому 6 857,93 гривні (від 5001 до 10 000 гривень).

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Середня пенсія 20,4% (2 105 500 осіб) становить 4 509,69 гривні (від 4001 до 5000 гривень).

Понад 10 000 гривень (в середньому 15 643,69 гривні) отримують 14,5% (1 499 274 особи).

Частка пенсіонерів, які отримують до 3000 гривень (у середньому 2 282,97 гривні) скоротилася до 398 267 осіб (3,9% із загальної кількості пенсіонерів).

При цьому серед українських пенсіонерів одна група людей, яким трудовий стаж зараховується у співвідношенні 1:3, а також мінімальні пенсійні виплати не можуть бути меншими за 4958 гривень.

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