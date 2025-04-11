Дуже скоро, 15 квітня народній артистці СРСР Аллі Пугачовій виповниться 76 років. Святкуватиме день народження вона, ймовірно, буде на Кіпрі, де останнім часом живе зі своєю родиною, і де нещодавно заспівала разом з українськими артистами.

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В той же час хейтери Примадонни вирішили довести, що у селі Грязь за нею ніхто не жалкує, а навпаки, радіють від'їзду.

Але, як відомо, кремлівські пропагандисти звикли називати чорне «білим» і навпаки. Тому саме так і варто до їх «фантазій» відноситись.

Зокрема, місцеві жителі нібито з «жахом» згадують, що на дні народження Алли Пугачової неможливо було ні проїхати, ні пройти через величезну кількість припаркованих машин.

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Раділи начебто були лише продавці квіткового магазину, бо друзі та гості, які приїжджали привітати артистку, скуповували їхню продукцію оберемками. За день вони забезпечували торговій точці місячний виторг, пише пропагандистське видання.

«Що тут діялося, коли Алла святкувала день народження, сказати страшно. Багато машин великих, вся дорога заставлена. Квітів купували багато. Вона особливо любить жовті, але брали, звісно, не лише їх», — розповіла продавчиня.

На останнє велике святкування на честь 70-річчя Пугачової гості справді з'їжджалися привітати іменинницю на лімузинах та мікроавтобусах. Ювілей тоді відвідали Філіп Кіркоров, Микола Басков, Нікас Сафронов, Дмитро Медведєв із дружиною Світланою, спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко та багато інших знаменитостей. Урочистість відбулася в ресторані на Рублівці, а жителі села Грязь вивісили великий плакат із вітальним написом та різнокольоровими повітряними кульками.

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Тобто, було так «погано» — гості, квіти, подарунки, весела атмосфера — що згадувати будуть ще не один рік. Віриться, звичайно, в таке надсилу.

До того ж сподіватися на швидке повернення співачки в Підмосков’я не доводиться, адже останній приїзд Алли на батьківщину показав — її показово стороняться.

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