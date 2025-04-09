Підмосковний будинок Алли Пугачової опинився під загрозою знесення: що сталося

Нещодавно Алла Пугачова записала дві нові пісні про війну, які за кілька днів принесли їй до 300 тисяч рублів (90 тисяч гривень) монетизації на YouTube. Примадонна втерла носа хейтерам, які заявляють, що в артистки вже немає того голосу та шарму, який був у зеніті слави.

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«Несподіваний вихід військових пісень викликав бурхливу реакцію серед шанувальників артистки. Композиції виявилися зворушливими та глибоко емоційними, що викликали широкий відгук у слухачів. Попри це, сама Алла Пугачова поки що воліє тримати в таємниці мотиви та цілі створення цих пісень, залишаючи шанувальникам простір для роздумів та інтерпретацій», — написали російські ЗМІ.

Все це, видно, подіяло на недоброзичливців, і вони перестали критикувати артистку. Втім, було зрозуміло, що затишшя не триватиме довго.

І от сьогодні російські інформаційні ресурси повідомили, що влада Підмосков'я може знести будинок співачки в Істрі, на який ще не знайшли покупця.



За словами рієлтора Вікторії Маркової, будинок збудований у водоохоронній зоні, тому його можуть знести будь-якої миті.

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«Поки господинею тут була Пугачова, з поваги до неї очі закривали багато на що. Але зараз ситуація інша», — пояснила вона у коментарі пропагандистському виданню.

Примадонна покинула будинок, коли вийшла заміж за Максима Галкіна. Сім'я переїхала жити у село Грязь, де шоумен збудував замок.

Щодо особняка в Істрі, то він перейшов онуку співачки Микиті Преснякову. Проте останній залишив росію та перебрався жити у США. А особняк виставили на продаж.

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Свого часу Алла Борисівна любила тут відпочивати і все влаштувала на свій смак. Будівництво розпочалося наприкінці 80-х. Триповерховий особняк площею 1000 кв. м з басейном та гаражем на три машини розташований на ділянці 50 соток.

У Пугачової там є навіть причал з особистим виходом до води та окремий будиночок для прислуги, де, як і раніше, живе хатня робітниця артистки Олена. Співачка виплачує їй за підтримку чистоти на дачі 100 тисяч рублів на місяць.

Раніше «ФАКТИ» писали, що днями стало відомо, як проходив приїзд Алли Пугачової на похорони відомого модельєра Валентина Юдашкіна. Примадонна дуже нервувала через те, що влада могла не випустити її за кордон — щоб таким чином «помститися» Максиму Галкіну. На щастя, все обійшлося.

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