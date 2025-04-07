Алла Пугачова дуже боялася: стало відомо про неочікуваний приїзд Примадонни в росію

Відмова Алли Пугачової приїхати на прощання з батьком Пилипа Кіркорова Бедросом спричинила шквал критики в рф.



Хоча, як виявилося, попередній приїзд співачки в росію пройшов дуже важко. Про це розповіла дружина покійного модельєра Валентина Юдашкіна Марина в інтерв'ю Ксенії Собчак.

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Виявляється, прощання з гуру російської моди обернулося одразу кількома скандалами. Так, поява Алли Пугачової на цвинтарі стала сюрпризом, на який ніхто не очікував. За кілька місяців до смерті модельєра виконавиця хіта «Поклич мене з собою» якраз навідалася в рідні пенати. Тоді ходили чутки, що Алла Борисівна намагалася клопотати за свого чоловіка Максима Галкіна, якого саме визнали «іноагентом», але ця її зрозуміла ініціатива обернулася провалом.

І все ж незважаючи на невдачу, Примадонна вирішила будь-що попрощатися з Юдашкіним.

Як із вдячністю зазначила вдова, збори артистки в дорогу мали стихійний характер. Їй довелося летіти одній, без Максима, крім того виникли і проблеми з квитками. Але, на щастя, знаменитість таки встигла прорватися до призначеної дати.

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«Їй було це складно — вона також боялася через скандал навколо Максима! І так швидко теж взяти квитки, Максим знайшов ці квитки, бо каже — не було квитків! Повний був рейс, але вони знайшли квитки. Я була дуже зворушена», — зізналася Марина Юдашкіна.

Тепер зрозуміло, чому на похороні Алла Пугачова трималася окремо і виглядала напруженою. Важкий переліт, нервові збори та почуття втрати відбилися на настрої зірки. Люди, що здивувалися від дивної поведінки, навіть шепотілися, що до Пугачової «краще не підходити».

Тому про приїзд на похорон Бедроса не могло бути й мови.

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Також «ФАКТИ» писали, на честь кого з зірок минулого назвали улюблену онуку Алли Пугачової.

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