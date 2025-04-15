Зловлять удачу за хвіст: кому пощастить з грошима до кінця квітня

Квітень 2025 року підхопив напружені події березня, коли на тлі коридору затемнень та ретроградних планет багато хто міг відчути втому та невпевненість.

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Але у середині місяця ситуація починає змінюватися, і Венера, планета багатства та цінності, виходить з ретроградного становища, відкриваючи нові горизонти для фінансового зростання та кар'єрних можливостей.

Кінець місяця обіцяє успіх саме для п'яти знаків зодіаку, які зможуть спіймати момент і значно покращити своє життя, пишуть зарубіжні ЗМІ.



Овен (21 березня — 19 квітня)

Овни у квітні знов відчують стабільність, відбудеться ментальне перезавантаження. Вони на порозі сміливих починань. Кінець місяця є ідеальним для радикальних змін — від запуску нових проєктів до зміни іміджу або навіть переїзду. Варто проявити ініціативу. Це принесе успіх й обставини почнуть складатися на користь.

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Рак (22 червня — 22 липня)

На Раків чекає серйозне фінансове зрушення. Вже зараз ви, можливо, відчули приплив енергії, і настав час направити цю силу на реальні дії. Важливо не відкладати довгострокові проєкти. Маленькі кроки можуть стати початком успішної ланцюгової реакції, яка призведе до фінансового і кар'єрного тріумфу.

Лев (23 липня — 22 серпня)

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Леви, після періоду невпевненості та труднощів у березні, у квітні нарешті повернуть собі заслужену увагу та визнання. Ви відчуєте впевненість у собі та зможете ефективно висловити свою особистість. Будь-які переговори, співбесіди чи публічні виступи будуть успішними. Це чудовий час для того, щоб повернути старі зв'язки та налагодити корисні знайомства, які можуть стати в пригоді у майбутньому.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям квітень теж принесе довгоочікувану стабільність після важкого березня. Ідеї, які ви відкладали знову стають актуальними, а старі зв'язки готові відновитися. Це час для впевнених кроків уперед. Важливо показати свою впевненість і силу в характері, щоб досягти успіху цього сезону.

Риби (19 лютого — 20 березня)

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Для Риб квітень стане часом відновлення. Головне — довіритись своїй інтуїції, яка підкаже вам правильні рішення. Пора переглянути своє життя. Фріланс або новий проєкт — це ідеальний момент для початку. Не бійтеся показувати свої твори — ви можете знайти спосіб монетизувати свою пристрасть і зробити її джерелом доходу. Підтримка Всесвіту в цей період допоможе вам набути фінансової незалежності та гармонії.

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