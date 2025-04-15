Захід припустився помилки, недооцінивши принцип, що стримування є ефективним лише тоді, коли противник усвідомлює, що ви сильні й непереможні. ЄС має зрозуміти, що неможливо вести переговори з диктатором, керуючись демократичними стандартами, адже єдина мова, яку він розуміє, — це сила та єдність. Саме тому європейцям і їхнім союзникам необхідно терміново збільшити інвестиції в оборонний сектор, а також надати Україні достатньо ресурсів — як військових, так і економічних — для досягнення паритету сил.

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Про це заявив депутат Європейського парламенту від Словенії Матей Тонін (Європейська народна партія) у коментарі Guildhall.

«путін напав на Україну у 2022 році, виходячи з помилкової оцінки. Він вважав, що Європейський союз розділений, США зосереджені на інших питаннях, Україна розколота, а її уряд слабкий. Це була серйозна помилка і головний фактор, що підштовхнув його до ірраціонального рішення про вторгнення. Історія вчить нас: стримування ефективне лише тоді, коли противник розуміє, що ми сильні й непереможні. Захід — і, можливо, також Україна — припустилися помилки, недооцінивши це правило. У майбутньому ми зобов’язані усунути ці помилки й не повторювати їх. Неможливо вести переговори з диктатором, керуючись демократичними стандартами. Єдина мова, яку він розуміє, — це сила і єдність», — заявив політик.

За його словами, багато років Європа нехтували обороною.

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«Необхідно терміново збільшити інвестиції в оборонний сектор. Крім того, Захід постійно запізнюється з передачею озброєння Україні. Кожна затримка посилює ескалацію. Україні слід надати достатньо ресурсів для досягнення паритету сил, інакше путін продовжить вважати, що може перемогти військовим шляхом», — підсумував словенський євродепутат.

Раніше повідомлялося, що Трамп більше стурбований укладанням будь-якої угоди з путіним, ніж тим, яким може бути зміст цієї угоди.

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