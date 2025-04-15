Будинок у розкішному містечку, тендери без конкуренції: що ховається за моніторингом ЗМІ від «слуги» Мариківського

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Маріковський заробляє мільйони гривень на державних підрядах за моніторинг телемарафону та українських ЗМІ. Його компанія щороку отримує дедалі більші суми з бюджету, а сам нардеп став фігурантом кримінального провадження через помилкове декларування статкыв, пише OBOZ.UA.

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Як повідомляє OBOZ.UA, компанія «Медіатека», кінцевим бенефіціаром якої є Маріковський, у 2024 році отримала загальний дохід у понад 10 млн грн, з яких 9,1 млн склали саме державні закупівлі. У 2025 році лише одне держпідприємство — «Центр захисту інформаційного простору України» — уклало договір з фірмою нардепа на суму 12,2 млн грн. Послуги включають моніторинг 10 телеканалів, 50 друкованих ЗМІ та понад 1000 онлайн-ресурсів. За окремий щотижневий звіт щодо телемарафону компанії заплатять ще 258 тис. грн. Для порівняння, у 2019 році за ті ж послуги держпідприємство платило удесятеро менше — 720 тис. грн.

Видання зазначає, що у 2025 році «Медіатека» також виграла тендер на суму 240 тисяч. грн від Центру гуманітарного розмінування, де зобов'язалася готувати щотижневі звіти про згадки в медіа. Згідно з аналізом тендерів, як пише ЗМІ, компанія Маріковського часто пропонує найвищу ціну, проте виграє завдяки формальним підставам — відхилення пропозицій конкурентів через невідповідність технічної документації. Наприклад, у тендері «Укренерго» фірма «Семантрум» пропонувала моніторинг за 478 тисяч. грн, проте перемогла «Медіатека» із ціною 703,3 тис. грн. грн. грн. У багатьох тендерах вона була єдиним учасником, що повністю усуває конкуренцію.

При цьому сам нардеп, зазначає OBOZ.UA, судячи з декларації, має досить скромні офіційні доходи. У 2024 році він задекларував середню зарплату в 62,2 тис. грн на місяць, два кредити та заощадження менше 6 тис. грн. Його дружина заробляє як ФОП та отримує соціальні виплати, а також допомогу від іноземних громадян. У 2021 році Маріковський став власником будинку на 163 кв. м у закритому містечку Green Wood Club у Козині — одній із найдорожчих локацій під Києвом. На ринку аналогічна нерухомість коштує від 16,7 млн грн., але депутат задекларував покупку за 4,5 млн грн. грн.

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Як пише ЗМІ, у декларації раніше також фігурували 32 біткоїни, які нардеп нібито отримав у 2019 році. Згодом НАБУ встановило, що цей криптогаманець не належав Маріковському, а всі транзакції здійснювали іноземці. Вищий антикорупційний суд у квітні 2024 року закрив провадження через закінчення строків давності. Сам політик визнав помилку і заявив у Facebook, що в 2020 році припустився «суттєвих неточностей» у декларації.

На цьому тлі компанія Маріковського продовжує укладати державні контракти. Експерти ставлять під сумнів доцільність витрачання понад 12 млн грн з бюджету на моніторинг, який можна організувати дешевше — через ІТ-продукти чи внутрішні комунікаційні служби державних органів.

OBOZ.UA направив відповідні запити до держустанов, які уклали угоди з «Медіатекою».

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