Дрони росіян уночі тероризували Одесу: у місті руйнування, є постраждалі (фото, відео)

У ніч проти 16 квітня росіяни знов атакували з повітря Одещину та обласний центр — в місті є руйнування та постраждалі.

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«Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення. На місці працюють оперативні служби. Після завершення їхньої роботи до відновлення приступлять комунальні бригади. Вранці почнуть роботу співробітники районної адміністрації», — повідомляв вночі мер Одеси Геннадій Труханов.

Росіяни вдарили по Одесі "шахедами". Фото зі сторінки Геннадія Труханова

В Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки. Фото ДСНС

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Вже ранком в ДСНС повідомили, що пожежі спалахнули за декількома адресами — в Одесі горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.

Під час атаки "шахедів" в Одесі постраждали три людини. Фото ДСНС

За попередньою інформацією, в обласному центрі постраждали три особи. А у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що під час атаки на Одещину українські воїни збили сім російських «Шахедів».

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Рятувальники гасили пожежі в Одесі на кількох локаціях. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

Також сім ворожих ударних БпЛА збили й оборонці неба на Дніпропетровщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, через атаку дронів-камікадзе є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському — там виникло дві пожежі, пошкоджені 10 автівок та газогін. Постраждали двоє чоловіків — 39 та 48 років, які лікуватимуться амбулаторно.

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«Нікополь агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок, гараж і господарська споруда. По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач», — зазначив він.

Також Сергій Лисак повідомив, що кількість жертв удару росіян балістикою по Кривому Рогу на початку квітня збільшилася — в лікарні помер 23-річний хлопець.

Нагадаємо, що днями росіяни завдали подвійного удару балістикою по Сумам — в обласному центрі загинуло більше 30 людей, а понад сто осіб зазнали поранень.

Фото ДСНС

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