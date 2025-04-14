Російські дрони масовано атакували Харків та Одесу, є постраждалі (фото, відео)

Під час чергової російської атаки з повітря, яка розпочалася напередодні увечорі й тривала у ніч проти 14 квітня, під ворожими ударами перебували, зокрема, Харків, де 13 квітня дрон-камікадзе вдарив по території дитячого садка, а також Одеса.

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За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі постраждали п'ятеро містян — у них осколкові поранення та опіки.

В обласному центрі пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли автівки.

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Російські дрони-камікадзе атакували Одесу. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

Мер Одеси Геннадій Труханов в свою чергу повідомляв про пошкодження перекриття та скління в одному з медичних закладів. Також пошкоджена операційна. Пацієнти, на щастя, не постраждали.

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Пошкоджень зазнали житлові будинки, інфраструктурні об'єкти, магістральна дорогу, СТО та автівки…

Ворожий "шахед" пошкодив одеський медзаклад. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

В лікарні вибиті шибки, пошкоджено операційну. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

В Одесі під час "шахедної" атаки постраждали п'ятеро містян

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Місцеві мешканці поширювали у мережі відео з автівками, що горіли просто посеред дороги.

Ближче до ранку пролунав вибух в Харкові. Мер Ігор Терехов повідомив, що БпЛА ворога вдарив по Салтівському району — там загорілася складська будівля з продуктами харчування. Вогонь охопив площу в тисячу квадратних метрів. Останнім часом росіяни стали частіше завдавати ударів саме по складах — так було в Дніпрі, де горіли склади з памперсами та серветками, а також у Києві, де днями горів склад з продуктами.

Вибуховою хвилею були пошкоджені прилеглі приватні будинки. Наразі про постраждалих інформації немає.

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Тим часом в Сумах триває ліквідація наслідків терористичного удару росіян по середмістю у Вербну неділю. Наразі відомо про 34 загиблих, серед яких двоє дітей. Травмовано 117 людей, з них 15 дітей. Пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус, повідомляють в ДСНС.

Рятувальники демонтували аварійні конструкції, розібрали пошкоджені покрівлі. Тимчасово відновлено 234 вікна. Демонтовано 92 аварійних віконних та балконних отворів.

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, під час атаки дронів-камікадзе ворог застосував 62 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Ранше МВС повідомляли, що росіяни завдали по Сумах подвійного удару балістичними ракетами.

Фото зі сторінки Геннадія Труханова

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