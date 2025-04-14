Зросла кількість жертв недільного удару по Сумах

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх: 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, інформує Суспільне Новини.

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За даними правоохоронців, поранені 117 осіб, з них 15 дітей.

За інформацією управління охорони здоров’я Сумської міської ради, за медичною допомогою звернулись 120 людей: 105 дорослих та 15 дітей. У стаціонарі перебувають 43 постраждалих, серед них — дев’ятеро дітей. Семеро — у важкому стані.

Як писали «ФАКТИ», вранці 13 квітня росіяни завдали подвійного ракетного удару по центру Сум. Під удар потрапив центр міста, де на той момент перебувало багато людей. Люди просто йшли вулицею, сиділи у своїх авто, їхали у громадському транспорті. Більшість загиблих — це пасажири громадського транспорту, що загорівся.

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В ГУР МО України повідомляли, що удар по Сумах завдали розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей росії. Були застосовані дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Під ударом опинився конгрес-центр, де об 11:00 було заплановано дитячу виставу.

Фото: Суспільне Суми

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