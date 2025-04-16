«100 Бережичів Афону»

Вперше з XVIII століття триває відбудова україномовного осередку на Святій Горі Афон - загальнонаціональний збір «100 Бережичів» покликаний пришвидшити цей процес. Наразі його очолює 9-річна дівчинка Софія. Україна — це нація, що дивує весь світ і навіть Афон!

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Бережичі — це новомов, похідне від слова Берегти життя, а в даному випадку — зберегти 1000-літню Святиню українського духовного життя на Афоні.

На Святій Горі Афон — місці, де вже понад тисячу років не змовкає молитва — сьогодні Україна повертає свій голос. Тут, серед древніх скель і монастирів, відроджується перший україномовний осередок, духовний дім, де лунатиме молитва українською мовою та проходитимуть духовно-психологічну реабілітацію наші ветерани.

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Це — великий проєкт національного масштабу: відбудова Келії «Святих Архангелів» та розбудова навколо ще 7 різних об’єктів на території майже 2 гектари.

Мета — зібрати 3 000 000 грн до Великодня та вже в травні покрити відновлення храмової частини Келії «Святих Архангелів».

У цьому зборі беруть участь 100 Бережичів — людей, які взяли на себе особисту відповідальність за відродження святині. Це ті, хто не просто донатять, а вписують своє ім’я у фундамент духовної присутності України на Афоні.

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До ініціативи долучилась наймолодша Берегиня — Софія Нерсесян — 9-річна дівчинка вже зібрала понад 15 000 000 грн для ЗСУ своїми благодійними концертами. А зараз вона стала наймолодшою Берегинею Афону із найбільшою метою збору.

«Моя мрія — щоб закінчилася війна, і ми більше не бігали по паркінгах. Я вірю, що молитва і добрі справи можуть змінити світ. Якщо це для наших ветеранів — я допоможу», — говорить Софія.

Вона відкрила свій збір у рамках ініціативи «100 Бережичів» з метою — 150 000 грн. Цей внесок стане частиною загального бюджету на відбудову.

Шановні українці, підтримайте ініціативу дитини! Посилання на збір Софії.

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«Коли я дізнався, що 9-річна дівчинка відгукнулась долучитись до збору — мене це настільки розчулило, що сльози душили від такої свідомості дитини та її родини! Особливо, коли більшість дорослих пасує перед збором — саме дитина всім нам подає приклад віри й надії!» — сказав Денис Руденко, ініціатор Великоднього збору та керівник проєкту відбудови на Афоні.

Запрошуємо долучитись до проєкту кожного, хто хоче залишити ім’я в історії.

Бути Бережичем — це не про благодійність. Це про гідність. Про бажання відновити місце, де молитимуться за наших воїнів, за мир і нашу мову, за Україну.

Це — відповідь духовна, історична і дуже людська.

Ми повертаємо голос України туди, де його замовчував століттями наш недружній сусід.

100 імен. 100 людей. І кожне ім’я — у камені. У молитві. У вічності. 30+ людей вже долучились, ім’я твого роду на Афоні може бути серед них.

Деталі та приєднання: www.ukraine-afon.com.ua

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