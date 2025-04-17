Лише 150 доларів, а кожен третій і того менше: скільки отримують українські пенсіонери

У той час як деякі держслужбовці отримували надто велику пенсію, яку навіть змушені були урізати, середня пенсійна виплата в Україні дорівнює лише 150 доларам. При цьому кожен третій з українських пенсіонерів змушений задовольнятися ще меншою виплатою у 80 доларів щомісяця.

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Такі дані наводить аналітичний сервіс OpenDataBot, за якими середню пенсію в 3340 гривень (80 доларів) отримують понад 3 млн осіб, або приблизно третина загального числа пенсіонерів. Загалом же на початку квітня в Україні налічується 10 331 375 пенсіонерів, що майже на 177 тисяч менше, ніж у квітні 2024 року.

Середня ж пенсія після щорічної індексації становить 6341 грн, або близько 152 доларів, що у гривневому еквіваленті на 10% більше, ніж торік. Утім, інфляція за цей же період становила 14,6% - тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшилися.

За даними Пенсійного фонду України, з 10,3 млн українських пенсіонерів найбільше — 32,33% - отримують пенсію від 3 до 4 тисяч гривень, 20,38% отримують від 4 до 5 тисяч гривень, у 28,92% вона становить від 5 до 10 тисяч гривень, а у 14,51% вона вища за 10 000 гривень. При цьому мінімальна виплата до 3 тисяч тільки у 3,86%, причому на 1 квітня 2024 року таких було 26,84%.

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Також 2,9 млн українських пенсіонерів продовжують працювати, а їхня середня пенсія становить 6862 гривні.

Як раніше писали «ФАКТИ», деяким українським пенсіонерам з початку року збільшили пенсію на 1300 гривень.

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