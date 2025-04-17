Її «мільйонерський» стиль життя нецікавий: експерт про Меган Маркл

Герцогині Сассекській, яка наразі прагне до процвітання свого бренду стилю життя під назвою «Як завжди», пропонують знайти правильну мотивацію в собі, пише geo.tv.

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Королівський експерт Джек Ройстон заявив журналістам: «Я думаю, що Меган має пройти через цю фазу, щоб викликати в собі мотивацію покинути дім, а не просто монетизувати власне життя. Я думаю, що саме це, в основному, вона робить. Вона намагається монетизувати своє життя. У неї є домашній простір, де вона готує їжу, робить дошки для крудіте (французька закуска з очищених і нарізаних сирих овочів чи фруктів — Авт.) для дітей. І хтось сказав їй: «О, це так чудово, ти робиш найкращі дошки для крудіте», і вона відповіла: «Я збираюся зробити це в телешоу».

Але, на думку експерта, Меган не варто цього робити.

«Її мільйонерський стиль життя недостатньо цікавий людям, які бачать, що вона просто монетизує своє життя. Їй варто вийти з дому, зі своєї зони комфорту. І я насправді вважаю, що вона має поговорити з людьми, які з нею не згодні, тому що жоден член королівської родини ніколи цього не робив, цього ніколи не було», — зауважив Джек Ройстон.

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Раніше Меган звинувачували у тому, що вона ефективно заробляє на титулі, дітях та королівській родині.

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