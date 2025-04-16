Рішенням здивовані навіть недоброзичливці: що зробила Меган Маркл

Новий бренд Меган Маркл As Ever нарешті дебютував, але майже одразу був висміяний. Продукти ручної роботи, такі як чаї, джеми та ексклюзивний мед, привернули увагу її підписників. Однак успіх перевершив прогнози і викликав несподівану помилку в системі продажів, пише edatv.news.

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Найпопулярніший товар, квітковий мед, розкупили менш ніж за годину. Кілька покупців думали, що їхнє замовлення підтверджено, але потім отримали інші повідомлення. Тож вони не отримають продукт через його перепродаж.

Меган вирішила особисто звернутися до тих, хто постраждав. У листі вона почала з простого: «Любий друже». І щиро продовжила: «Боже мій, який землетрус був на цьому тижні! Дякую за підтримку. Це дуже багато для мене означає».

Герцогиня визнала помилку і з розумінням поставилася до тих, хто не отримав замовлення. «Ми дуже шкодуємо про те, що сталося з вашим замовленням, яке ми не змогли надіслати вам через перепродаж. Наша команда наполегливо працює, і ми так само засмучені, як і ви».

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Крім вибачень, вона дала обіцянку, яка викликала дуже позитивну реакцію. «Коли прийде наша наступна колекція, я надішлю її вам поштою як подарунок від мене», — запевнила Меган.

Це рішення здивувало навіть її недоброзичливців і зміцнило її імідж свідомої підприємниці.

Таким чином герцогиня Сассекська перетворює кризу на можливість за допомогою прямої та щирої відповіді. За словами близьких джерел, Кейт Міддлтон була здивована, побачивши, який вплив справив жест її невістки. У світі бізнесу Меган ще раз доводить, що співчуття також продається.

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Раніше «ФАКТИ» наводили думку експертів про те, що Меган Маркл ефективно заробляє на титулі, дітях та королівській родині.

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