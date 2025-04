Все через гроші: Меган Маркл запросила до себе додому журналістів і знову зазнала критики

Герцогиня Сассекська запросила журналістів The New York Times на кухню свого особняка в Монтесіто, який знаходиться по сусідству з будинком Гвінет Пелтроу. І хоча Меган заборонила газеті фотографувати, вона все-таки проговорилася, що саме заставляє її знову бути у центрі уваги громадськості, попри шквал критики, пише News Week.

«Мені потрібно працювати, і я люблю працювати, — сказала Меган, розповідаючи журналістам, що не залишалася без роботи з 13 років і до моменту, коли приєдналася до королівської родини. — Це спосіб, яким я можу поєднати своє домашнє життя та роботу».

Раніше Меган заявляла, що невпинний тролінг, якого вона зазнала у Британії у 2019 році, «майже неможливо пережити». Але вона зіткнулася з різкими відгуками і в американських виданнях після випуску свого кулінарного шоу.

Вона продовжує рухатись вперед, не звертаючи уваги на негативну реакцію. Так, 8 квітня має вийти подкаст під назвою Confessions of a Female Founder. Вебсайт герцогині про стиль життя «Як завжди» (As Ever) також скоро запрацює, а це означає, що шанувальники нарешті зможуть замовити її варення.

Тому цікаво, як вона відреагувала на запитання журналістів: «Чому людина, яка роками терпіла найгірші прояви увагу громадськості, знову поміщає себе під мікроскоп?»

Одна з причин, зазначає The Times, це, звичайно, гроші. Угода, яку Меган і Гаррі підписали з Netflix у 2020 році, завершується цього року. Водночас більшість їхніх останніх зусиль — документальні фільми про поло та ігри Harry's Invictus — провалилися. Але Netflix робить ставку на Маркл, хоча й за певних умов: шоу вже зняло другий сезон, і компанія є інвестором її бренду As Ever.

Незрозуміло, чи є ці спостереження продуктом розмови журналіста з Меган, чи просто визнанням факту, що герцогу і герцогині дійсно треба оплачувати рахунки.

Раніше Меган Маркл показала зворушливу сімейну традицію.

