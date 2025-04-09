Ефективно заробляє на титулі, дітях та королівській родині: експерти про успіх Меган Маркл

Після кількох місяців очікування товари з лінії As Ever від герцогині Сассекської нарешті побачили світ. Продукти для гурманів, включаючи чаї, суміші для випічки та джеми розкупили менш ніж за годину. Мед з польових квітів за 28 доларів розкупили менш ніж за п’ять хвилин.

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Дункан Ларкомб, колишній королівський редактор The Sun, заявив журналістам, що британська королівська родина хвилювалася з самого початку через успіхи Маркл у бізнесі, пише Fox News.

«Це означає, що Меган ефективно заробляє на своїй славі… Навіть використовує своїх дітей, щоб спробувати підвищити свою присутність в Інтернеті та продавати одиниці своїх продуктів, — стверджує він. — Це саме те, чого боялися члени королівської сім’ї. Але мине кілька тижнів, перш ніж ми дійсно дізнаємося, чи виграла вона джекпот. Можливо, вона видобула золото, але я вважаю, що приголомшливо тут лише те, як вона заробляє на своїй славі, заснованій на її зв’язку з британською королівською сім’єю. Але вона непопулярна у Великій Британії. І я не можу уявити, що наявність такого асортименту продуктів щось змінить».

Здатність 43-річної Маркл стрімко збільшувати продажі назвали «ефектом Меган». Подібно до своєї невістки, Кейт Міддлтон теж збільшує продажі всього, що вона носить або з чим асоціюється.

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Британська телеведуча і фотографиня Хелена Чард звинуватила 43-річну Маркл в тому, що вона використовує зв’язки з королівською родиною та навіть своїх дітей, яких вона показала своїм підписникам у соціальних мережах, «щоб швидко заробити».

«Це здається досить скромним, хоча це обов’язково принесе Меган успіх, — сказала Чард. — Ціни на продукти не астрономічні. Вони доступні для її шанувальників, які бажають придбати „ефект Меган“. Але… чи ці продукти достатньо конкурентоспроможні та чи достатньо вони смачні, щоб підтримувати постійні продажі? Меган не кваліфікований кухар і навіть не професійний гурман. Вона грає роль».

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