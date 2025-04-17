Забудете про невдачі: які знаки зодіаку скоро утруть носа всім ворогам

Сьогодні, 17 квітня, Близнюкам треба стримувати емоції, а Водоліям краще не спілкуватися з добре знайомими людьми.

Втім, дуже скоро — до кінця тижня — представники цих та двох інших знаків зодіаку скажуть «бувай» всім проблемам і почнуть здобувати великі перемоги. Про це пише Styler.

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Близнюки

На Близнюків чекає шанс вирішити питання, яке довго псувало плани. Ваша гнучкість та вмінні діяти розумом, а не емоціями, допоможуть отримати той результат, на який дуже довго чекали. Не бійтеся успіху — ви на нього заслуговуєте.

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Водолій

Для Водоліїв до кінця тижня все складеться так, що вони будуть у центрі уваги. Це стане їхньою перемогою й додасть віри в себе. Люди згадають, хто тут головний. А смак перемоги Водоліям точно сподобається.

Козоріг

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Козорогам не обов’язково кидатися в бій, достатньо сказати одне слово або зробити один вчинок, щоб ситуація змінилася. Ваші вороги — або зникнуть, або сховаються. Ваша перемога буде особливо помітною для тих, хто не вірив в це. Не соромтеся своїх успіхів.

Рак

Раки саме зараз входять в дуже сильну фазу. Вже до кінця тижня ви відчуєте, що позиція змінюється. Те, над чим інші жартували або не вірили, почне працювати на вас. Насолоджуйтеся успіхом і не соромтеся своїх перемог.

Нагадаємо, згідно з розкладом карт Таро, чотири знаки зодіаку скоро стануть дуже щасливими.

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