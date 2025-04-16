Близнюкам та Скорпіонам важливо стримати емоції, а Левів має насторожити пропозицію швидкого заробітку: гороскоп на 17 квітня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на поточний тиждень, а астрологи склали гороскоп на 17 квітня 2025 року, інформує ТСН.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг

Козерогам категорично не треба ухвалювати важливі рішення, адже є висока ймовірність того, що вони виявляться помилковими. Також не рекомендується давати обіцянки.

Водолій

Водоліям не варто спілкуватися з людьми з минулого. Ці люди, скоріш за все, матимуть едобрі наміри і можуть зіпсувати життя представникам цих знаків Зодіаку.

Риби

Рибам треба присвятити час літнім родичам і берегти їх від життєвих катаклізмів. В цей день вони особливо потребуватимуть допомоги, адже їхня енергетика перебуватиме на нулі.

РЕКЛАМА

Овен

Овнам треба гнати від себе негативні думки та зайнятися чимось корисним. Час можна присвятити прибиранню вдома, що в Чистий четвер буде вельми доречним.

Телець

Тельцям треба скоротити спілкування, особливо у соцмережах. В цей день є висока ймовірність припуститися помилки або одруку, які можуть викликати конфлікт.

Близнюки

Близнюкам треба стримувати емоції. В цей день вони вируватимуть з великою силою. Давши волю емоціям, можна дійти до відкритого протистояння і пошкодувати про це.

РЕКЛАМА

Рак

Ракам можливо доведеться мати справу з необгрунтованими претензіями з боку близької людини. Не варто брати їх близько до серця.

Лев

Левам треба дуже обережно поставитися до пропозицій швидкого заробітку від неперевірених людей, адже це може стати пасткою.

Діва

Дівам варто уникати фінансових операцій, навіть, з невеликими сумами. Не варто ризикувати, адже це може призвести до відчутних збитків.

Терези

Терезам не варто займатися душевними метаннями. Інакше, це може вдарити по самооцінці та погано позначитися на професійній діяльності.

РЕКЛАМА

Скорпіон

Скорпіонам не варто емоційно реагувати на провокації недоброзичливців. В цей день краще проявити стриманість у діях та почуттях.

Стрілець

Стрільцям не варто ділитися професійними ідеями ні з ким, бо є висока ймовірність того, що їх вкрадуть інші люди і втілять у життя.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 17 квітня 2025 року.

45

Читайте нас у Facebook