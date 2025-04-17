Коли в ресторані вам скажуть «ні»: деякі моменти можуть здивувати

Різноманітність концепцій у ресторанах сьогодні вражає. Є ресторани української, італійської, французької, японської кухні, а також вегетаріанські, стейк-хауси та багато інших.

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Наприклад, якщо ви вегетаріанець, обирайте тип закладу за своїми вподобаннями замість того, щоб просити шеф-кухаря в м'ясному ресторані кардинально змінити рецепт страви під ваш смак. Іноді прохання доходять до абсурду, наприклад, коли гість просить приготувати страви без основного інгредієнту. Наприклад, голубці без листя капусти або борщ без буряка.

На жаль, подібні звернення клієнтів не рідкісні.

Прохання може стосуватися того, щоб страва була не надто гострою або в піцу не додавати певний вид свіжої зелені (якщо клієнт її не любить) — але не більше того.

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Не бійтеся уточнювати в офіціанта склад страви. Наприклад, не всі люблять кінзу або якийсь інгредієнт може викликати алергію — наприклад, мед. Ви можете не замовляти страви з цими інгредієнтами. Потрібно розуміти, що смак страви від самого початку збалансований, тому вилучення будь-якого компонента може вплинути на зміну його не у кращий бік.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як безпомилково вибрати найсмачнішу страву в ресторані.

Фото Pixabay

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