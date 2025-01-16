Борщ із качкою та чорносливом: вишуканий варіант традиційної страви українців
На яких тільки бульонах не готують традиційний український борщ: і зі свининою, і з телятиною, і з курятиною чи навіть курячими потрошками.
А профільне видання «Шуба» ділиться рецептом борщу, який готують з качкою та чорносливом. Рекомендується брати качині крила, шию та ніжки або половину качиної тушки. Чорнослив краще брати м’який і соковитий, без кісточок.
Інгредієнти:
- Качка — половина тушки;
- Буряк — 300 г;
- Капуста білокочанна — 400 г;
- Картопля — 4 шт.;
- Морква — 2 шт.;
- Корінь петрушки — 1 шт.;
- Корінь селери — 100 г;
- Цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- Чорнослив — 10 шт.;
- Паста томатна — 4 ст. л.;
- Часник — 3 зубчики;
- Петрушка — один пучок;
- Кріп — один пучок;
- Олія — 3 ст. л.;
- Оцет яблучний — 2 ст. л.;
- Цукор — 2 ст. л.;
- Лавровий лист — 3 шт.;
- Перець духмяний — 5 горошин;
- Перець чилі — за смаком;
- Любисток — за смаком;
- Оцет — 1 ч. л.;
- Сіль — за смаком;
- Сметана — 120 г.
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Приготування:
- М'ясо качки залити 4 літрами холодної води, довести до кипіння, знімаючи піну. Додати сіль, лавровий лист, духмяний перець та варити на слабкому вогні близько 1,5 години.
- Буряк нарізати тонкою соломкою та тушкувати на пательні разом із сіллю, цукром, оцтом, томатною пастою та 150 мл бульйону 30 хвилин.
- Цибулю нарізати чвертькільцями, а моркву, корінь петрушки й селери — соломкою. Пасерувати у пательні на середньому вогні о10−15 хвилин, посипавши цукром.
- Картоплю нарізати кубиками, капусту нашинкувати, а чорнослив розрізати на половинки.
- Качку дістати з бульону, а у нього покласти картоплю, сіль, лавровий лист, духмяний перець та пасеровані овочі. Варити 5−7 хвилин після закипання.
- Додати капусту і любисток, довести до кипіння та варити ще 10 хвилин.
- Ддодати буряк з томатом, чорнослив і знову довести до кипіння. Посолити та зняти каструлю з вогню, додати зелень, гострий перець та пропущений через прес часник.
- Дати борщу настоятися (краще кілька годин), а перед подачею додати шматочки м'яса та сметану.
Раніше американська акторка та співачка українського походження Віра Фарміга поділилася своїм рецептом борщу, який готується на яловиччині.
Фото Pixabay39
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