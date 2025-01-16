Борщ із качкою та чорносливом: вишуканий варіант традиційної страви українців

На яких тільки бульонах не готують традиційний український борщ: і зі свининою, і з телятиною, і з курятиною чи навіть курячими потрошками.

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А профільне видання «Шуба» ділиться рецептом борщу, який готують з качкою та чорносливом. Рекомендується брати качині крила, шию та ніжки або половину качиної тушки. Чорнослив краще брати м’який і соковитий, без кісточок.

Інгредієнти: Качка — половина тушки;

Буряк — 300 г;

Капуста білокочанна — 400 г;

Картопля — 4 шт.;

Морква — 2 шт.;

Корінь петрушки — 1 шт.;

Корінь селери — 100 г;

Цибуля ріпчаста — 2 шт.;

Чорнослив — 10 шт.;

Паста томатна — 4 ст. л.;

Часник — 3 зубчики;

Петрушка — один пучок;

Кріп — один пучок;

Олія — 3 ст. л.;

Оцет яблучний — 2 ст. л.;

Цукор — 2 ст. л.;

Лавровий лист — 3 шт.;

Перець духмяний — 5 горошин;

Перець чилі — за смаком;

Любисток — за смаком;

Оцет — 1 ч. л.;

Сіль — за смаком;

Сметана — 120 г.

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Приготування: РЕКЛАМА М'ясо качки залити 4 літрами холодної води, довести до кипіння, знімаючи піну. Додати сіль, лавровий лист, духмяний перець та варити на слабкому вогні близько 1,5 години.

Буряк нарізати тонкою соломкою та тушкувати на пательні разом із сіллю, цукром, оцтом, томатною пастою та 150 мл бульйону 30 хвилин.

Цибулю нарізати чвертькільцями, а моркву, корінь петрушки й селери — соломкою. Пасерувати у пательні на середньому вогні о10−15 хвилин, посипавши цукром.

Картоплю нарізати кубиками, капусту нашинкувати, а чорнослив розрізати на половинки.

Качку дістати з бульону, а у нього покласти картоплю, сіль, лавровий лист, духмяний перець та пасеровані овочі. Варити 5−7 хвилин після закипання.

Додати капусту і любисток, довести до кипіння та варити ще 10 хвилин.

Ддодати буряк з томатом, чорнослив і знову довести до кипіння. Посолити та зняти каструлю з вогню, додати зелень, гострий перець та пропущений через прес часник.

Дати борщу настоятися (краще кілька годин), а перед подачею додати шматочки м'яса та сметану.

Раніше американська акторка та співачка українського походження Віра Фарміга поділилася своїм рецептом борщу, який готується на яловиччині.

Фото Pixabay

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