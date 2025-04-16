«Смак чанахів я пам'ятаю з дитинства, адже цю страву готувала моя мама»

— Для мене львівська кухня — це спогади, тісно пов'язані з дитинством, стравами, які готували для мене бабуся та мама, — розповідає Оксана Вознюк. — Такі спогади дуже дорогі для мене, як і для багатьох людей. Якось гість ресторану сказав, що скуштувавши мої вареники, відчув щастя. Адже вони нагадали йому ті, що готувала його бабуся. Це було зворушливо. Думаю, що викликати такі почуття — це і є одна із важливих частин кулінарного мистецтва.

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Оксана Вознюк: «Смак, який людина пам'ятає з дитинства, пробуджує у її душі чимало позитивних емоцій, пов’язаних з тим часом, коли цю страву готували мама чи бабуся»

— Якось один мішленівський шеф-кухар вирішив провести у своєму ресторані експеримент, запропонувавши гостям пасту з томатами та пасту з лобстерами за однією ціною, — продовжує кулінарка. — Відвідувачі були здивовані. І більшість з них замовляли пасту саме з томатами, щоб зрозуміти, що у ній такого особливого. Й знаєте, ніхто не розчарувався. Чимало людей відчули смак дитинства і потім замовляли цю пасту з томатами ще не раз.

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От і смак чанахів я пам'ятаю з дитинства, адже цю страву готувала моя мама. Це дуже ситна страва, бо до її складу входять картопля, квасоля та м'ясо. Раніше чанахи можна було скуштувати у багатьох ресторанах Львова, але зараз вони зустрічаються у меню нечасто. Подібна страва є у Грузії, але замість картоплі у ній використовуються баклажани, замість свинини — баранина або яловичина, альтернативою петрушці та кропу є базилік та кінза. Залюбки поділюсь з читачами «ФАКТІВ» маминим рецептом чанахів «по-львівськи».

Чанахи «по-львівськи» – страва смачна та дуже ситна

Чанахи «по-львівськи» РЕКЛАМА Свинина (ошийок) — 650 г

Картопля — 700 г

Квасоля червона — 200 г

Томатна паста — 60 г

Цибуля ріпчаста — 250 г

Морква — 250 г

Часник — 5 зубчиків

Зелень кропу чи петрушки

Олія соняшникова — 50 г

Паприка солодка — 10 г

Лавровий лист — 2 листочки

Перець чорний мелений — 1 г

Сіль до смаку

Вода — 1,3 л Готуємо в казані з розрахунку на 5 порцій. Картоплю нарізаємо великими кубиками та обсмажуємо до рум'яної скоринки. М'ясо нарізаємо шматками по 40−50 г, моркву — півкільцями, цибулю січемо. Обсмажуємо спочатку цибулю, далі — моркву, додаємо паприку та томатну пасту, заливаємо водою, додаємо окремо обсмажене м'ясо та тушкуємо зі спеціями. Коли м'ясо буде майже готове, додамо картоплю та квасолю. Я квасолю замочую і відварюю окремо, але її можна додати разом з м'ясом. Тушкуємо до готовності та подаємо із часником та зеленню. І смачного!

«Цвіклі смакують з ковбасою, шинкою чи холодцем»

— Можна уявити, як це смачно.

— Також раджу приготувати цвіклі. Це бурячки з хроном, без яких неможливо уявити застілля на Львівщині. Бурячки смакують до м'ясних та рибних страв. Їх кладуть у кошик на Великдень та освячують разом з іншими смаколиками. Особливо смакують цвіклі з ковбасою, шинкою чи холодцем.

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За словами Оксани Вознюк, цвіклі готувати дуже легко. Отож варто спробувати це зробити

— Як приготувати цвіклі?

— Це дуже легко.

Цвіклі Буряк варений чи печений — 0,5 кг

Сіль — 5 г

Цукор — 15 г

Оцет або сік лимону — 15 г

Хрін — 25 г Натираємо очищений буряк та хрін на дрібній терці, додаємо сіль, цукор, оцет або сік лимону та все перемішуємо. Зберігаємо у закритій місткості у холодильнику.

— Яка зі страв львівської кухні ваша улюблена?

— Одна із них — флячки. Флячки, рубці, хляки — це все назва яловичого шлунку, який є делікатесом. Його готують у різних країнах світу. Свого часу у Львові флячки були дуже відомою стравою і подавались у ресторанах, але з часом багато ресторанів відмовилось від неї, бо дуже багато мороки з її приготуванням. Яловичий шлунок має досить специфічний запах і потребує вимочування в молоці та додавання чималої кількості спецій при варінні. Процес приготування досить довгий. Але результат того вартує. У моєму дитинстві ця страва була однією з моїх улюблених. Мама любила її готувати й робила це у чавунній гусятниці, яка мені залишилась у спадок — і я теж люблю у ній готувати.

Мої улюблені флячки — з томатами, сметаною та часником, якого має бути досить багато. Іноді ще додають сир. Флячки з сиром популярні в Італії. Там додають до флячків «по-римськи» овечий сир пекоріно та м'яту, а от до флячків «по-флорентійськи» — пармезан.

Флячки готуються досить довго, проте результат того вартий

«Завітавши до Львова, обов’язково поласуйте стравами, що є гастрономічною візитівкою міста»

— Який львівський десерт ваш улюблений?

— Звісно, знаменитий львівський сирник. Це справжній делікатес. Він має дуже ніжну текстуру та цитриновий смак. Зазвичай сирник покривають шоколадною глазур’ю. Крім традиційного сирника популярні шоколадний тертий сирник та сирник з маком. Також вартий уваги львівський штрудель з надтонкого напівпрозорого тіста з яблуками та родзинками або з маком та вишнями. Подають його з ванільним соусом та морозивом. Дуже смачний і десерт «андрути» — вафельний торт з кремом із вареного згущеного молока та вершкового масла. Завітавши до Львова, обов’язково поласуйте стравами, що є гастрономічною візитівкою міста.

— Оксано, чи осучаснюєте ви традиційні страви?

— Можливі сучасний декор та подача, а щодо смаку для мене дуже важливо зберегти його автентичність. Якщо людина цей смак пам'ятає з дитинства, то він відтворює у її душі чимало позитивних емоцій, пов’язаних з тим часом, коли цю страву готували мама чи бабуся. Зберігати традиції дуже важливо, адже це наша історія.

Раніше відома кулінарка, авторка книг про українські ласощі Леся Кравецька розповіла про особливості такого смаколика, як яблучник, і поділилася рецептами.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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