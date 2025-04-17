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Христина Орбакайте показала рідкісні кадри з батьками на честь 80-річчя тата (відео)

15:06 17 квітня 2025
Орбакайте з батьками, фото https://www.instagram.com/p/DIfz_t4OSk0/

Після зворушливого привітання Алли Пугачової з 76-річчям, Христина Орбакайте показала рідкісні фото з батьками на честь 80-річчя її тата — циркового артиста Миколаса Орбакаса.

На честь свята зіркова спадкоємиця поділилася слайд-шоу з сімейними світлинами різних років. На кадрах є і маленька Христина, та її батьки у різному віці.

«З ювілеєм, татові 80 років! Ура», — написала виконавиця.

Як відомо, Алла Пугачова прожила з Миколасом Орбакасом чотири роки. Подружжя розлучилося, коли їхній дочці було два роки, проте зуміло зберегти добрі стосунки.

Сама Христина розповідала, що її виховували бабусі та дідусі — у Литві родина батька, а в москві — матері. З батьками майбутня співачка бачилася рідко.

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До привітань Христини приєдналися як Алла Пугачова, так і численні друзі зіркової родини.

Раніше Христина Орбакайте показала майже дорослу онуку Алли Пугачової й розповіла, чому дівчинці дали таке рідкісне ім'я.

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