Андрій Матюха підтримав «Охматдит»: інноваційне обладнання Thompson змінює підхід до дитячих операцій

Унікальне обладнання — ретракторна система Thompson — з’явилося у відділенні термінової хірургії Національної дитячої лікарні «Охматдит». Її закупівля стала результатом об’єднання ресурсів двох благодійних організацій — Фонду Андрія Матюхи та Good Donations.

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Андрій Матюха: «Наша мета — дати лікарям найкраще»

Система Thompson є стандартом для сучасних операцій у хірургії. Її активно застосовують у дитячій та дорослій практиці завдяки її функціональним можливостям:

максимальний огляд операційної зони;

надійна фіксація інструментів;

зменшення травматизації тканин;

оптимізація часу перебування пацієнта під наркозом;

краща організація робочого процесу в операційній

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Вартість обладнання — 2 мільйони 221 тисяча гривень. Проте кожна гривня вкладена в цю систему — це інвестиція в довготривалий результат.

«Ми хочемо, щоб українські діти лікувалися не гірше, ніж у кращих клініках світу. І ми зробимо для цього все можливе», — сказав Андрій Матюха.

Благодійність Андрія Матюхи: підтримка якісної медицини

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Фонд системно реалізує програми з підтримки охорони здоров’я. Пріоритет — медзаклади, які щодня рятують життя дітей. Такий підхід вимагає постійного оновлення технічного оснащення.

Раніше фонд Good Donations передав «Охматдиту» базову версію системи. Тепер спільно з Фондом Андрія Матюхи лікарня отримала повний комплект — на десятки років використання.

Завдяки цьому понад 300 операцій щороку будуть проходити з більшою точністю і з меншим ризиком.

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