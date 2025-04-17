Андрій Матюха підтримав «Охматдит»: інноваційне обладнання Thompson змінює підхід до дитячих операцій
Унікальне обладнання — ретракторна система Thompson — з’явилося у відділенні термінової хірургії Національної дитячої лікарні «Охматдит». Її закупівля стала результатом об’єднання ресурсів двох благодійних організацій — Фонду Андрія Матюхи та Good Donations.
Андрій Матюха: «Наша мета — дати лікарям найкраще»
Система Thompson є стандартом для сучасних операцій у хірургії. Її активно застосовують у дитячій та дорослій практиці завдяки її функціональним можливостям:
- максимальний огляд операційної зони;
- надійна фіксація інструментів;
- зменшення травматизації тканин;
- оптимізація часу перебування пацієнта під наркозом;
- краща організація робочого процесу в операційній
Вартість обладнання — 2 мільйони 221 тисяча гривень. Проте кожна гривня вкладена в цю систему — це інвестиція в довготривалий результат.
«Ми хочемо, щоб українські діти лікувалися не гірше, ніж у кращих клініках світу. І ми зробимо для цього все можливе», — сказав Андрій Матюха.
Благодійність Андрія Матюхи: підтримка якісної медицини
Фонд системно реалізує програми з підтримки охорони здоров’я. Пріоритет — медзаклади, які щодня рятують життя дітей. Такий підхід вимагає постійного оновлення технічного оснащення.
Раніше фонд Good Donations передав «Охматдиту» базову версію системи. Тепер спільно з Фондом Андрія Матюхи лікарня отримала повний комплект — на десятки років використання.
Завдяки цьому понад 300 операцій щороку будуть проходити з більшою точністю і з меншим ризиком.33
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