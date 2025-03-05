41.16 / 41.71 43.82 / 44.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Інноваційне обладнання для хірургії: «ОХМАТДИТ» отримав нову систему THOMPSON

19:10 5 березня 2025
Благодійна ініціатива

Відділення ургентної хірургії дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» отримало сучасну ретракторну систему THOMPSON вартістю 2 млн 221 тис. грн. Це стало можливим завдяки благодійній ініціативі фонду «Good Donations» та Фонду Андрія Матюхи. Нове обладнання дозволить лікарям щороку проводити понад 300 складних операцій, забезпечуючи вищий рівень безпеки та точності хірургічних втручань. Про це повідомляє РБК-Україна.

В лікарні

Ретракторна система THOMPSON широко використовується у світовій медичній практиці, зокрема в дитячій нейрохірургії, ортопедії та онкохірургії. Завдяки її застосуванню значно скорочується тривалість операцій та час перебування пацієнта під наркозом, покращується доступ до операційного поля та мінімізується травматизація тканин, що є надзвичайно важливим для дітей.

«Гуманітарні проєкти в медицині є одним зі стратегічних напрямів для нашого фонду. Цільова допомога НДСЛ „ОХМАТДИТ“ має на меті покращити технічні можливості лікарні та дати змогу лікарям ефективніше проводити термінові та планові операції, що кожного рятують життя дітей», — зазначають у Фонді Андрія Матюхи.

РЕКЛАМА
Благодійники в "ОХМАТДИТІ"

Це вже не перший внесок у розвиток хірургічного відділення лікарні. Раніше фонд «Good Donations» передав базову версію ретрактора, а тепер сучасне обладнання значно розширює можливості лікарів, дозволяючи їм працювати ще швидше, точніше та безпечніше.

В лкарні вдячні за допомогу

РЕКЛАМА

Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток української медицини. Інвестиції у високотехнологічне обладнання допомагають лікарням надавати якісну допомогу дітям, сприяючи зміцненню системи охорони здоров’я навіть у непрості воєнні часи.

9

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 5 березня. Фото Pixabay

Овнам — терпіння, Левам — мудрість, а Скорпіонам — енергія: що радить знакам Зодіаку гороскоп 5 березня

Гороскоп 14 березня. Фото з Вікіпедії

Повне місячне затемнення у березні: що обіцяє знакам зодіаку «кривавий Місяць»

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Стаєш із ним одним цілим: популярний телеведучий подав на розлучення

Мітинг на підтримку України у Польщі

Українці масово покидають одну з країн Європи: що сталося

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту