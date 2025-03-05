Інноваційне обладнання для хірургії: «ОХМАТДИТ» отримав нову систему THOMPSON

Відділення ургентної хірургії дитячої лікарні «ОХМАТДИТ» отримало сучасну ретракторну систему THOMPSON вартістю 2 млн 221 тис. грн. Це стало можливим завдяки благодійній ініціативі фонду «Good Donations» та Фонду Андрія Матюхи. Нове обладнання дозволить лікарям щороку проводити понад 300 складних операцій, забезпечуючи вищий рівень безпеки та точності хірургічних втручань. Про це повідомляє РБК-Україна.

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В лікарні

Ретракторна система THOMPSON широко використовується у світовій медичній практиці, зокрема в дитячій нейрохірургії, ортопедії та онкохірургії. Завдяки її застосуванню значно скорочується тривалість операцій та час перебування пацієнта під наркозом, покращується доступ до операційного поля та мінімізується травматизація тканин, що є надзвичайно важливим для дітей.

«Гуманітарні проєкти в медицині є одним зі стратегічних напрямів для нашого фонду. Цільова допомога НДСЛ „ОХМАТДИТ“ має на меті покращити технічні можливості лікарні та дати змогу лікарям ефективніше проводити термінові та планові операції, що кожного рятують життя дітей», — зазначають у Фонді Андрія Матюхи.

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Благодійники в "ОХМАТДИТІ"

Це вже не перший внесок у розвиток хірургічного відділення лікарні. Раніше фонд «Good Donations» передав базову версію ретрактора, а тепер сучасне обладнання значно розширює можливості лікарів, дозволяючи їм працювати ще швидше, точніше та безпечніше.

В лкарні вдячні за допомогу

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Фонд Андрія Матюхи продовжує підтримувати ініціативи, спрямовані на розвиток української медицини. Інвестиції у високотехнологічне обладнання допомагають лікарням надавати якісну допомогу дітям, сприяючи зміцненню системи охорони здоров’я навіть у непрості воєнні часи.



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