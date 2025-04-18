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«Ми хочемо це зробити»: Трамп заявив, що днями буде відповідь рф щодо миру

11:21 19 квітня 2025
Трамп

США повинні отримати відповідь від рф щодо мирних переговорів до 20 квітня. А вже після ухвалять рішення щодо наступних дій. Про це заявив Дональд Трамп під час прессконференції після переговорів із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, повідомляє The Guardian.

«У нас все добре, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. Ми подивимося, що ми можемо зробити. І я думаю, що ми наближаємося, і ми повідомимо вас дуже скоро», — сказав президент США.

Відповідаючи на запитання про відповідь путіна, Трамп додав, що почує її «дуже скоро».

«Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися», — додав він.

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Днями президента США запитали про його колегу Володимира Зеленського, і він знову заявив, що війна між росією та Україною не почалася б, якби він був президентом.

«Я не вважаю Зеленського відповідальним, але я не дуже в захваті від того факту, що почалася та війна. Це була війна, яку ми ніколи не починали, якби я був президентом», — сказав Трамп журналістам, додавши, що він не є «великим шанувальником» Зеленського.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку військового аналітика Олексія Копитька про те, що Трамп має лише дві опції: тиснути на путіна або тікати з української війни. Тому що тиснути на Україну вже марно.

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