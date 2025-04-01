Пропозиція італійської прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні забезпечити Україні післявоєнну безпеку, гарантувавши її 5 статтею НАТО, є одночасно і відчаєм, і блиском, але не самим членством Це складно, тому що може призвести до ризику прямого військового зіткнення США та Європи з росією. Здається малоймовірним, що Дональд Трамп погодиться на такий крок, як і його попередник Джо Байден, який обмежено надавав зброю Україні, щоб уникнути оціненого ризику ядерної ескалації.

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Але ідея Мелоні також має певну цінність. Вона продумала це принаймні так само чітко, як Франція та Велика Британія з їхньою проблемною пропозицією розмістити війська в Україні. Концепцію важко зрозуміти, і вона стикається з безліччю викликів, від нестачі повітряних перевезень, військ і артилерії, необхідних для підтримки бойових сил, достатньо великих, щоб стримати росію. Й до надмірної залежності від США щодо критично важливих засобів спостереження та розвідки. І це якщо кремль погодиться, а США забезпечать необхідний захист, якщо росія вирішить атакувати миротворців. Ні те, ні інше не здається ймовірним, пише Bloomberg.

Розумність пропозиції Мелоні полягає в тому, що вона перевірить обґрунтування путіна для його вторгнення в Україну, яке багато хто на Заході, включаючи Трампа, проковтнули цілком. Це те, що путін діяв, щоб протистояти загрозі, яка виникла для росії через розширення НАТО на схід.

«Дійсно, коли путін анексував Крим у 2014 році, конституція України виключала приєднання до будь-якого військового альянсу, а НАТО дотримувався положень Основоположного пакту НАТО-росія 1997 року. Це зобов’язувало Альянс не розміщувати ядерну зброю, бази чи війська на територіях своїх нових членів. Наприклад, лише у 2017 році перші солдати НАТО прибули до Польщі», — йдеться у статті.

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Чистий ефект Основоположного пакту полягав у тому, щоб надати новим членам безпеку, якої вони прагнули згідно зі статтею 5 колективної оборони НАТО, але без положень, які росія могла б законно вважати провокаційними. Пропозиція Мелоні для України мала б той самий результат, але з протилежної відправної точки: Україна не є членом. Це дасть москві набагато чіткіші гарантії того, що вона не матиме баз НАТО на 1974 кілометрах своїх сухопутних кордонів.

Оскільки всі докази вказують на те, що мотивом агресивної політики путіна щодо країн Балтії, білорусі, Грузії, Молдови, України та інших є бажання змусити їх приєднатися до його власних аналогів НАТО та ЄС — ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) та Євразійського Союзу, він, швидше за все, відмовиться від пропозиції Мелоні. Якби його метою був мир і безпека кордонів росії, а не розширення її як «великої держави» за допомогою сили, якщо це необхідно, він би напевно погодився.

Варто спробувати ідею Мелоні. Тоді відмова путіна може стати проясненням, поставивши в контекст його вторгнення в Україну, а також такі вимоги, як роззброєння Києва та відкат НАТО від усіх колишніх країн радянського блоку.

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Так само його остання пропозиція щодо зміни режиму, яка полягає в тому, щоб поставити всю Україну під тимчасовий контроль ООН, усунути президента Володимира Зеленського та «добити» українські збройні сили. Це викликало публічну критику з боку Трампа.

Ця ясність може водночас пролити корисне світло на ці зусилля США. Незважаючи на погрози Трампа, існує глибока і цинічна прірва між заявленою метою нової адміністрації врятувати життя людей і припинити війну, яку неможливо виграти, і її діями. Вони полягали в тому, щоб поступитися більшістю ключових вимог росії, виключити Україну з переговорів і змусити Зеленського надати США контроль над усіма мінеральними ресурсами та інфраструктурою його країни на вічність.

«Якби ця ясність була єдиним результатом прийняття пропозиції Мелоні, це було б варте зусиль, оскільки ми тонемо в російській, а тепер і американській дезінформації», — зазначають у публікації журналісти.

Раніше «ФАКТИ» писали, що поки відбуваються всі ці «мирні переговори», росія за допомоги новою тактики знищує українські міста.

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