Російський ракетний удар по місту Суми став ще одним нагадуванням про те, що вторгнення в Україну диктатора путіна несе лише смерть та має високу людську ціну. Це також підкреслило, якого невеликого прогресу досягає президент США Дональд Трамп у питанні припиненні війни, попри те, що він обіцяв швидко його розв’язати.

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путін прийняв представника Трампа Стіва Віткоффа в Санкт-Петербурзі лише за два дні до удару, під час якого росія вчергове запустила ракети по мирних людях.

Європейські лідери заявили, що засуджують напад росії. Трамп назвав удар рф по місту «жахливим», додавши: «Мені сказали, що вони зробили помилку», пише Bloomberg.

Деталі розмови путіна з Віткоффом невідомі. Поки європейські держави продовжують підготовку до створення післявоєнних «сил заспокоєння» в Україні, мало ознак того, що мирна угода близька.

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Як пише видання, початкова мета Білого дому щодо припинення вогню на Великдень виглядає дедалі більш недосяжною. Розмови про зустріч путіна і Трампа також згасли.

30-денне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між росією та Україною закінчується в п'ятницю. Чорноморське перемир'я, досягнуте на переговорах у Саудівській Аравії, залишається нереалізованим після того, як рф першою зажадала послаблення санкцій.

Днями Трамп висловив своє розчарування, сказавши, що «росія має рухатися» для досягнення угоди. Втім, він утримується від тиску на путіна, щоб той пішов на поступки, водночас сигналізуючи про готовність прийняти ключові російські військові цілі, включаючи захоплення території та припинення українських амбіцій щодо членства в НАТО.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», після заяв спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа про проміжні результати його перемовин з путіним журналіст Михайло Ткач у соцмережі написав, що США в компанії з рф сприяють встановленню у світі права на насильство.

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