Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово вихвалявся, що зможе покласти край війні між росією та Україною «за 24 години». Але цього досі не сталося. Як повідомлялося, Білий дім мав на меті підписати мирну угоду до Великодня. Для Трампа символізм такого досягнення був би справді дуже доречним — і, можливо, як він сподівався, наблизив би омріяну Нобелівську премію миру. Цього року святкування Великодня збігається і в західному, і в православному церковних календарях. У Великодню неділю також виповнюється рівно три місяці відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому. Припинення війни між росією та Україною в такий спосіб, очевидно, стало б великою перемогою для президента, пише The Telegraph.

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Але амбіції Трампа щодо мирної угоди на Великдень були не більше, ніж видаванням бажаного за дійсне, йдеться у статті.

росія розпочала новий весняний наступ на півночі України, сконцентрувавши понад 67 000 військовослужбовців у спробі захопити Сумщину. В результаті російських ракетних ударів по місту Суми загинуло 35 людей.

Як зазначають журналісти, путін не показав жодних ознак того, що він готовий припинити бойові дії або відмовитися від своїх максималістських умов для укладення перемир'я, а саме: демілітаризація України та заборона вступу до НАТО, а також юридичне визнання українських територій, окупованих російськими військами. Україна неодноразово заявляла, що ніколи не погодиться на такі умови в рамках перемир'я з москвою.

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Незважаючи на заяви про те, що він домігся згоди росії на 30-денне часткове припинення вогню на об'єктах енергетичної інфраструктури в березні (у порушенні якого Україна звинуватила майже одразу), реальність така, що Трамп не наблизився до того, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Очевидно, що Трамп розчарований тим, що росія затягує переговори. Також стає дедалі зрозуміліше, що президент США, схоже, більше зацікавлений в укладенні будь-якої угоди з путіним, ніж у тому, яким може бути конкретний зміст цієї угоди або які наслідки вона матиме для України.

Замість того, щоб спокусити путіна підписати пунктирну лінію угоди про припинення вогню, топкоманда Трампа, швидше за все, підштовхує російського президента до того, щоб побачити, що ще він може з них вичавити. Війна в Україні наразі все ще розвивається на користь путіна. Саме він — не Україна і, звичайно, не Америка — перебуває в позиції сили, констатують автори публікації.

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Без сумніву, пишуть вони, у Трампа все ще є деякі козирі. Він думає про введення санкцій проти російського тіньового флоту нелегальних нафтових танкерів, які відіграють вирішальну роль у фінансуванні путінського вторгнення. Але якщо це означає ще більше відсунути путіна від столу переговорів, чи наважиться Трамп?

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що путін і Сі використовують проти Трампа його «мистецтво угоди».

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