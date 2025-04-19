Стало відомо, що означала заява Рубіо про ймовірний вихід США з мирних переговорів

Сполучені Штати можуть припинити свої зусилля з врегулювання війни протягом «декількох днів», якщо не буде жодних ознак прогресу, попередив у п'ятницю державний секретар США Марко Рубіо.

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«Якщо не вдасться припинити війну в Україні, ми повинні рухатися далі, — сказав він журналістам перед відльотом з Парижа, — Ми повинні дуже швидко визначити, і я говорю про лічені дні, чи можливо це зробити».

Коментарі Рубіо вказують на зростаюче розчарування в адміністрації Трампа через відсутність прогресу в припиненні трирічної повномасштабної війни. Пізніше в п'ятницю президент Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що Рубіо був «правий», але не назвав конкретних термінів виходу США з війни.

«Немає конкретної кількості днів, але ми хочемо зробити це швидко», — сказав Трамп, пише CNN.

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На прохання пояснити, що Рубіо мав на увазі, коли сказав, що США «рухаються далі», американський чиновник повідомив CNN, що держсекретар говорив про те, що США виходять з переговорів, і що наступні кілька днів будуть важливими для того, щоб зрозуміти, куди все піде далі.

Джерело, знайоме з переговорами щодо мирного врегулювання в Україні, повідомило Памелі Браун з видання CNN, що Рубіо «передає погляди президента». Характеризуючи думку адміністрації про те, що відбувається у війні, джерело сказало, що Трамп «не має безмежного терпіння до того, що люди стають у позу і грають в ігри».

«Настав час стати серйозним», — додало джерело.

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Трамп висловив цю думку в п'ятницю, сказавши: «Якщо з якихось причин одна з двох сторін створить великі труднощі, ми просто скажемо: «Ви дурні, ви дурні. Ви жахливі люди, і ми просто відступимо — але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити».

Він відмовився сказати, чи готовий він повністю відмовитися від переговорів, або чи підтримає він Україну у військовому плані, якщо переговори проваляться.

Відповідаючи на запитання, який прогрес він хотів би побачити для продовження переговорів, Трамп сказав, що він «повинен побачити ентузіазм, щоб захотіти їх завершити» з обох сторін, прогнозуючи, що він дізнається про це «незабаром».

Слова застереження Марка Рубіо в п'ятницю пролунали після того, як у четвер ввечері США та Україна наблизилися до укладення угоди про видобуток корисних копалин. За словами міністра економіки України Юлії Свириденко, Київ і Вашингтон підписали меморандум, що є кроком на шляху до укладення запропонованої угоди.

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