Україна та США підписали меморандум щодо угоди та корисних копалин: що далі

Україна підписала з США меморандум щодо угоди про економічне партнерство, яку протягом останніх місяців обговорювали делегації двох країн.

Як повідомляє перша віцепрем'єрка — міністр економіки України Юлія Свириденко, меморандум «засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам».

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«Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів — саме з такою метою команди працюють над документом», — зазначила вона та додала, що попереду — фіналізація тексту угоди та її підписання, після чого документ мають ратифікувати парламенти.

Угода щодо мінеральних ресурсів та енергетики, скоріш за все, буде підписана 24 квітня. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, пише CNN.

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«У нас є угода про корисні копалини, яку, я думаю, буде підписано в четвер. Наступного четверга. У нас є угода щодо цього», — сказав Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що «меморандум про наміри» може бути підписаний дистанційно у четвер, а робота над повною угодою ще триває.

Джерела повідомили, що офіційні особи Міністерства фінансів працювали над угодою з українською делегацією, яка відвідала Вашингтон цього тижня. Але деталі угоди про корисні копалини змінилися після цієї зустрічі та постійно змінювалися протягом останніх тижнів.

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Періодично преса писала про більш жорсткі умови, які США висували Україні щодо цієї угоди, вимагаючи весь прибуток від фонду, доки Київ не поверне еквівалент допомоги США, наданої з лютого 2022 року плюс відсотки. Україна в свою чергу заявляла, що не визнаватиме це як борг.

Фото зі сторінки Юлії Свириденко

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