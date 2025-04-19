росія та Україна обміняються майже 500 полоненими -ЗМІ

19 квітня росія та Україна проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомило джерело, пише Sky News.

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Йдеться про те, що буде обміняно близько 500 російських і українських полонених і 46 поранених військових.

За словами джерела, в обміні візьмуть участь 246 полонених з кожної сторони.

Про обмін стало відомо після того, як Марко Рубіо, держсекретар США, попередив, що він припинить спроби досягти мирної угоди між росією та Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак досягнення перемир’я.

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Як відомо, в березні в Україну повернулося майже 200 полонених, серед них — захисники «Азовсталі».

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