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росія та Україна обміняються майже 500 полоненими -ЗМІ

11:39 19 квітня 2025
Під час обміну полоненими з рф. Фото t.me/ermaka2022

19 квітня росія та Україна проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомило джерело, пише Sky News.

Йдеться про те, що буде обміняно близько 500 російських і українських полонених і 46 поранених військових.

За словами джерела, в обміні візьмуть участь 246 полонених з кожної сторони.

Про обмін стало відомо після того, як Марко Рубіо, держсекретар США, попередив, що він припинить спроби досягти мирної угоди між росією та Україною протягом декількох днів, якщо не буде чітких ознак досягнення перемир’я.

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Як відомо, в березні в Україну повернулося майже 200 полонених, серед них — захисники «Азовсталі».

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