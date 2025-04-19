Послав слідом за «руським кораблем»: Андрій Макаревич гідно поставив на місце путінського пропагандиста

Лідер гурту «Машина времени» Андрій Макаревич, який з самого початку повномасштабного вторгнення засуджує дії кремля, дав достойну відсіч путінським пропагандистам, які не можуть змиритись з тим, що відомі артисти осуджують дії росії.

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Раніше таку відсіч дала Алла Пугачова, яку намагались «зачепити» на вулиці на Кіпрі.

Цього разу пропагандист намагався розізлити Андрія Макаревича в Ізраїлі, пише одне з видань цієї країни.



Якийсь чоловік причепився до співака з надокучливими запитаннями про його концерти.

Зокрема, путініст поцікавився в артиста, чи не відмовився він від ідеї про «скажений концерт у Києві» після припинення вогню.

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На це лідер гурту відповів ствердно і пояснив, що в жодному разі більше не заспіває для громадян держави-терористки. І додав, що про «мирні перемовини» й мови не може бути.

Проте російський журналіст не зупинився та уточнив, чи не шкодує зірка про образи у бік росіян, яких той назвав «лайном, що підтявкує» кривавому диктатору путіну.

Андрій Макаревич ще раз дав чітко зрозуміти, що не відмовляється від своєї прихильності до України та просто послав пропагандиста «н*х*й».

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«Я обіцяв дати скажений концерт у Києві після закінчення війни. Про мирні перемовини я нічого не говорив. У росії не дам. Саме тому я не хочу їх бачити», — зазначив співак.

Своєю чергою, росіяни неабияк розлютилися у коментарях під відео у мережі та в істериці почали обливати брудом Макаревича.

Нагадаємо, Андрій Макаревич є постійним учасником фестивалів Лайми Вайкулє в Юрмалі і завжди виступає на підтримку України.

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