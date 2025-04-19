В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: що це значить

Сьогодні, у Великодню або Велику суботу, 19 квітня, в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь. Після цього його передадуть до храмів по всьому світі. Ця урочиста церемонія проходить щороку і символізує світло Воскресіння Ісуса Христа.

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ЗМІ опублікували трансляцію події.

Церемонія сходження Благодатного вогню проходить у Кувуклії Храму Гробу Господнього — мармуровій печері, де за повір'ями поховали Ісуса Христа. Це одна з головних подій для вірян у році і символізує появу Ісуса Христа після Воскресіння і, як вважається, приносить благословення.

Вогонь — древній символ перемоги добра над злом, світла і тепла над мороком і холодом.

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Цього року Благодатний вогонь зійшов близько 14:35.

Зазначимо, що у переддень Великодня у храмі Гробу Господнього за традицією гасять усе світло: лампади, свічки та панікадила. Після цього вранці священнослужителі різних християнських церков оглядають і запечатують Кувуклію — саме тут, за переказами, воскрес Ісус Христос.

Після завершення церемонії починається хресна хода. Єрусалимський патріарх заходить у Кувуклію, де молиться, а перед цим його обов'язково перевіряють, щоб переконатися, що всередину не потрапив жоден сторонній вогонь.



Коли Благодатний вогонь сходить, патріарх виносить з Кувуклії 33 запалені свічки — це символ віку Ісуса Христа до розп'яття. Біля храму на це диво щороку чекають представники семи християнських конфесій, які згодом везуть Благодатний вогонь до своїх країн.

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Зазначимо, що в цьому році християни по всьому світу відзначають день Воскресіння Христа — Великдень — у неділю, 20 квітня. У 2025 році Великдень разом святкують як православні християни, так і католики, адже дата свята збіглася в обох церквах.

Нагадаємо, що в Україні Великдень проходить в умовах війни, тому у Херсонській області вводять режим світломаскування на ніч Великодня. З 21:00 до 05:00 вмикати світло у будинках і на вулиці заборонено. Крім того, по всій країні посилять заходи безпеки.

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