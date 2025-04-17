В Україні посилять заходи безпеки на Великдень: що відомо

Національна поліція посилить заходи безпеки під час цьогорічного Великодня після масованих обстрілів центрів українських міст російським ворогом. Можливий вибірковий огляд речей громадян.

ВІДЕО ДНЯ

Про це розповіла спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс в коментарі ЗМІ.

«Під час святкування Великодня у неділю, 20 квітня, Нацполіція, як і щороку, посилить заходи безпеки. Екіпажі поліції будуть наближені до місць проведення богослужінь», — розповіла Гірдвіліс.

За її словами, Національна поліція готова забезпечити громадський порядок поблизу храмів, на автошляхах та вулицях. Також зауважила, що правоохоронці можуть вибірково здійснювати поверхневі перевірки громадян.

РЕКЛАМА

Зокрема під час воєнного стану можуть діяти певні обмеження. У тому ж числі, мова йде про розклади богослужінь, які складатимуться з урахуванням комендантської години.

«Закликаємо дотримуватися обмежень, зумовлених воєнним станом, та не ігнорувати сигнали „Повітряна тривога!“. Потрібно пам’ятати, що ворог підступний і навіть у Великдень може вдатися до будь-яких дій.», — додала вона.

Зазначимо, що упродовж останніх місяців російська федерація (рф) значно активізувала обстріли цивільної інфраструктури на території України. Зокрема, 13 квітня, під час святкування Вербної неділі, російські війська завдали удару по центру Сум, що призвело до загибелі 35 осіб. У зв’язку з цим у ряді українських областей перед Великоднем було ухвалено рішення про посилення заходів безпеки. Водночас деякі області, навпаки, послабили обмеження, зокрема комендантської години, навіть попри чергове продовження режиму воєнного стану в Україні.

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook