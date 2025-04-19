Дуже схожа на тата: Марина Узелкова довела доньку до сліз

Відома фітнес-тренерка та експертка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Узелкова, яка розповіла про пошуки кохання, розчулила мережу неочікуваним подарунком. На своїй сторінці у соціальній мережі вона виклала відео моменту, коли віддає доньці Олівії боксерські рукавички її зіркового тата Вʼячеслава Узелкова, який помер у 45 років. Дівчинка, яка давно мріяла про таку знакову річ, не стримала сліз.

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«Не можу з вами не поділитися та хочу залишити на згадку тут, — написала Узелкова. - Дякую, Наталія Жданова, що мрія моєї дитини здійснилася — вона дуже цього хотіла».

Виявилось, що у свій час Вʼячеслав віддав боксерські рукавички на аукціон, але вони так і не були виставлені.

«Знаю, що ти мріяла про те, щоб залишилася якась згадка про твого тата, вона для тебе передала дещо особливе», — сказала Марина у відео, віддаючи Олівії рукавички.

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Олівія не стримала сліз, коли отримала рукавички тата

Підписників розчулила ця історія і вони відреагували у коментарях.

«Аж сльози навернулись ((((- зізналися у мережі. — Бідні діти… Як би там не було, а любов до батьків завжди сильніша».

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«Плачу, як зворушливо, Марина для мене зразок мудрості і жіночності», — поділилися почуттями.

«Вона дуже на тата схожа», — додали у коментарях.

«До сліз, — були зворушені підписники. - Олівія отримала чудовий подарунок, це дійсно буде пам'ять на все життя».

«Мрії мають здійснюватися… — відреагувала на відео і Наталя. — Якщо б я знала, що Олівушка цього бажала, я б зробила це раніше… Але Світ почув Тебе і Крихітку, і ми випадково зустрілись. Обіймаю ніжно».

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«Дякую тобі, моя світла й чарівна! - відповіла Узелкова. — Ти втілила одну з найтепліших мрій і справжнє особливе бажання. Знаєш, ці рукавички, мабуть, і справді загубилися колись недаремно — вони просто чекали на свою маленьку власницю. І дочекалися саме на Олівку!»

Раніше Марина Узелкова вразила зізнанням.

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