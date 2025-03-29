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Пробувала програми для знайомств: відома фітнес-блогерка про пошуки кохання

21:30 29 березня 2025
Марина Боржемська

Відома фітнес-блогерка, тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Узелкова (Боржемська) зізналась, що часто отримує питання щодо свого особистого життя і нових стосунків. Тому вирішила пояснити шанувальникам, що ж відбувається на любовному фронті.

«Так, я відкрита до знайомств. Я б із радістю познайомилася з чудовим чоловіком. Мені подобаються певні риси характеру, але я не скажу, що маю конкретний типаж, — написала вона. — Головне, щоб людина тобі сподобалася, з нею було цікаво і ти хотіла зустрітися знову. І іноді ти навіть не можеш пояснити чому».

За словами Марини, вона пробувала програми для знайомств, але їй важко знайомитися онлайн, коли немає живого контакту одразу.

«Так, всьому свій час. Я не зациклююсь лише на цьому. Але я хочу сказати вам величезне дякую за те, що кожен із вас так щиро бажає мені щастя та знайти справжнє кохання», — додала вона.

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Нагадаємо, у листопаді минулого року помер колищній чоловік Марини знаменитий український боксер В'ячеслав Узелков.

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