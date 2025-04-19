Пенсіонери можуть отримувати по 9 тисяч грн щомісяця (йдеться не про суддів з прокурорами)

Завдяки березневій індексації, а також різним «підвищенням», в Україні скоротилася кількість найбідніших пенсіонерів, проте більшість громадян все одно отримує пенсію у розмірі від 5 до 6 тисяч гривень.

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Про це пише видання OBOZ.UA.

Справа в тому, що в Україні з середньою зарплатою та 35 роками стажу можна отримати пенсію в розмірі 5269,9 грн. В той же час, як підрахували журналісти, в тому разі, якщо людина має 40 років стажу і впродовж усієї кар'єри отримувати середню зарплату, пенсія у 2025-му становитиме 6022,8 грн.

Але ще більшою буде пенсія, якщо зарплата була вищою за середню.

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Наприклад, якщо людина отримувала зарплату, яка на 50% вища середньої (станом на зараз це 27 883 грн), то розмір пенсії становитиме 7904,9 грн за умов, якщо у неї є 35 років стажу. А з такою зарплатою та 40 роками стажу можна отримувати пенсію в розмірі 9034,2 грн — тобто, все цілком реально.

Раніше «ФАКТИ» писали, що частина українців, які продовжують працювати, можуть крім пенсії отримувати ще й грошову допомогу — і звільнитись для цього зовсім не має потреби.

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